Giáo sư chỉ ra 5 sai lầm phổ biến khi sử dụng muối trong bữa ăn

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn, Trưởng khoa Dinh dưỡng Cộng đồng, Viện Dinh dưỡng cho biết, tiêu thụ quá nhiều muối làm tăng nồng độ natri trong cơ thể, gây mất cân bằng tương đối giữa natri và kali.

Nồng độ natri cao khiến cơ thể giữ nước để duy trì cân bằng thẩm thấu, làm tăng thể tích dịch ngoại bào và thể tích tuần hoàn, từ đó góp phần làm tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng kéo dài, áp lực trong các vi mạch của thận, đặc biệt là cầu thận, cũng tăng lên, dẫn đến tăng áp lực lọc, tổn thương cấu trúc thận và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thận mạn tính.

Các bác sĩ cho biết, ở người có bệnh thận tiến triển, nếu giảm lượng muối xuống còn dưới 2g natri mỗi ngày có thể giảm đào thải protein trong nước tiểu và cải thiện mức lọc cầu thận so với người tiêu thụ cao hơn.

Theo thống kê, có tới 78,2% người dân thường xuyên thêm muối, nước mắm hoặc các loại gia vị mặn khi nấu ăn và khi ăn.

5 lầm tưởng tai hại nhiều người mắc

GS.TS. Lê Danh Tuyên, Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam cho biết: “Một chế độ ăn đa dạng và lành mạnh, hạn chế muối, chất béo chuyển hóa, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường sẽ giảm đáng kể các nguy cơ về sức khỏe”.

GS.TS. Lê Danh Tuyên, Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam. Ảnh: Phương Dung

Trên thực tế, người dân dễ mắc phải 5 sai lầm phổ biến sau đây trong việc sử dụng muối và các gia vị chứa natri hằng ngày:

Lầm tưởng chỉ có muối hạt mới chứa natri: Nhiều người cho rằng chỉ có muối ăn trực tiếp mới làm tăng lượng natri trong cơ thể. Trên thực tế, natri ẩn trong nhiều loại gia vị quen thuộc khác như hạt nêm, bột canh, nước mắm, nước tương, dầu hào và các loại sốt chấm. Việc cắt giảm muối ăn nhưng lại gia tăng quá nhiều các loại gia vị này vẫn khiến lượng natri nạp vào cơ thể vượt mức cho phép.

Bỏ qua lượng muối "ẩn" trong thực phẩm chế biến sẵn: Phần lớn mọi người chỉ tính lượng muối khi nấu nướng mà quên mất lượng muối đã được nhà sản xuất thêm trong thực phẩm công nghiệp. Mì ăn liền, đồ ăn nhanh, snack mặn, xúc xích, giò chả, thịt xông khói và đồ hộp chứa một lượng natri cao nhưng lại dễ bị bỏ qua.

Nghĩ rằng thực phẩm không có vị mặn thì an toàn: Nhiều người lầm tưởng rằng các loại thực phẩm không có vị mặn đặc trưng hoặc các món ăn vặt, bánh ngọt, đồ nướng công nghiệp không chứa muối. Thực tế, natri clorua hoặc các chất phụ gia chứa natri (như chất bảo quản, chất tạo xốp, bột nở) vẫn được sử dụng phổ biến trong các loại bánh kẹo, đồ uống đóng chai và thực phẩm chế biến sẵn dù chúng mang vị ngọt hoặc vị trung tính.

Cho rằng nêm nếm nhạt là đủ mà quên chấm mặn: Nhiều người cẩn thận giảm lượng muối khi nấu nướng để bảo vệ sức khỏe nhưng lại có thói quen chấm rất đậm tay khi ăn, hoặc thường xuyên rưới thêm nước mắm, kho quẹt, nước tương vào chén cơm. Thói quen này làm triệt tiêu ý nghĩa của việc nấu nhạt vì lượng muối hấp thụ qua nước chấm rất lớn.

Đột ngột thay đổi khẩu vị khiến cơ thể khó thích nghi: Khi nghe các khuyến cáo y tế về tác hại của việc ăn mặn, nhiều người cắt giảm 100% muối hoặc gia vị mặn trong bữa ăn. Việc thay đổi đột ngột này khiến món ăn trở nên nhạt nhẽo, kém ngon miệng, dễ dẫn đến cảm giác chán ăn và khiến người bệnh nhanh chóng bỏ cuộc, quay lại thói quen ăn mặn cũ. Thay vào đó, chuyên gia khuyên nên giảm từ từ theo từng đợt để vị giác có thời gian thích nghi.

3 nguyên tắc vàng giảm lượng muối tiêu thụ Để bảo vệ sức khỏe thận và giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng, việc thay đổi thói quen ăn mặn và kiểm soát lượng muối trong khẩu phần là bước quan trọng. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người dân nên chú ý hạn chế đồ ăn mặn và duy trì chế độ ăn uống hợp lý, giàu dinh dưỡng. Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân có thể áp dụng ba nguyên tắc đơn giản bao gồm: - Giảm một nửa lượng muối, hạt nêm, gia vị mặn và nước mắm khi nấu nướng; thực hiện giảm từ từ theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 20%. - Chấm nhẹ khi ăn để hạn chế lượng muối hấp thụ. - Giảm các thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối như dưa muối, cà muối, giò, chả, xúc xích và các loại đồ ăn vặt.