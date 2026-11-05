Giáo sư Cao Văn Phường – Trọn đời vì giáo dục và nghĩa tình quê hương

Người tiên phong mở lối cho giáo dục

Sinh năm 1940 tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (nay là xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau), Giáo sư Cao Văn Phường trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Từ tuổi thiếu niên, thầy đã trải qua những năm tháng xa gia đình, tham gia cách mạng, học tập và rèn luyện trong nhiều môi trường khác nhau. Hành trình ấy hun đúc ý chí, khát vọng tri thức và tinh thần cống hiến, trở thành nền tảng cho một cuộc đời gắn bó sâu sắc với sự nghiệp giáo dục.

Giáo sư Cao Văn Phường - người thầy đáng kính, người con ưu tú của quê hương Cà Mau.

Sau quá trình học tập tại Liên Xô và nghiên cứu khoa học tại Ba Lan, thầy trở về nước, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng. Với tư duy đổi mới, tầm nhìn rộng mở và tinh thần dám nghĩ, dám làm, Giáo sư Cao Văn Phường là một trong những người tiên phong kiến tạo các mô hình giáo dục mới, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục mở, đào tạo linh hoạt và mở rộng cơ hội học tập cho người dân.

GS.VS Sergey Ablameyko, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Belarus và GS.VS Cao Văn Phường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, ký kết chương trình hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai trường vào ngày 2/10/2013.

Đặc biệt, giai đoạn 1990-1993, thầy được giao chủ trì xây dựng cơ sở giáo dục đại học theo mô hình giáo dục mở và tự hạch toán. Những nỗ lực đó góp phần đặt nền móng cho sự ra đời của Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh), mở thêm con đường học tập cho nhiều người, nhất là những người không có điều kiện theo học hệ chính quy tập trung.

Sau này, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường, kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, thầy tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của nhà trường. Triết lý giáo dục “Học - Hỏi - Hiểu - Hành” do thầy xây dựng đề cao tinh thần tự học, hoàn thiện nhân cách và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đó không chỉ là định hướng đào tạo mà còn là thông điệp giáo dục mang giá trị lâu dài.

Đoàn đại biểu Quốc hội đến thăm, làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương - Cà Mau vào tháng 7/2012.

Những đóng góp của Giáo sư Cao Văn Phường đã vượt ra khỏi phạm vi một cơ sở giáo dục, góp phần thúc đẩy tư duy đổi mới trong đào tạo đại học, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và xây dựng xã hội học tập. Thầy được ghi nhận là một trong những nhà giáo có đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Nghĩa tình sâu đậm với quê hương Cà Mau

Dù đảm nhiệm nhiều trọng trách và có thời gian dài công tác xa quê, Giáo sư Cao Văn Phường vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Cà Mau. Với thầy, quê hương không chỉ là nơi khởi đầu cuộc đời mà còn là nơi cần được sẻ chia, đóng góp bằng những việc làm thiết thực.

Lãnh đạo tỉnh, đại biểu và Giáo sư Cao Văn Phường thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Trường Đại học Bình Dương - Cà Mau, công trình giáo dục đại học đầu tiên tại vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Năm 2008, theo đề nghị của lãnh đạo tỉnh Cà Mau, thầy cùng Hội đồng quản trị Trường Đại học Bình Dương quyết định đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Thành phố Cà Mau (nay thuộc phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau).

Với tâm huyết của người con quê hương, thầy trực tiếp chỉ đạo, theo dõi quá trình xây dựng. Đến tháng 12/2010, phân hiệu hoàn thành và được cấp phép hoạt động, trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Cà Mau.

Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Cao Văn Phường phát biểu tại lễ khánh thành Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Sự hiện diện của cơ sở giáo dục đại học trên quê hương đã mở thêm cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho người dân địa phương, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của tỉnh. Đây là dấu ấn nổi bật, thể hiện tầm nhìn và mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với người dân vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Giáo sư Cao Văn Phường cùng lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, dấu mốc mở rộng cơ hội học tập đại học cho người dân địa phương.

Không chỉ quan tâm đến giáo dục, thầy còn dành nhiều tâm sức cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống cộng đồng. Tại xã Trí Phải, quê hương gắn bó với thầy, những đóng góp của thầy cùng Trường Đại học Bình Dương đã để lại dấu ấn trong đời sống người dân.

Năm 2010, Trường Đại học Bình Dương hỗ trợ xây dựng cây cầu bắc qua Kênh Xáng Chắc Băng, dài 136 m, rộng 3,5 m, tải trọng 5 tấn. Cây cầu được khánh thành ngày 10/12/2010 và mang tên cầu Thầy. Công trình không chỉ nối liền đôi bờ kênh mà còn giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, tạo điều kiện cho học sinh đến trường, người dân giao lưu, mua bán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với đó, thầy còn có những đóng góp trong xây dựng trường học, nhà tình thương, công trình phúc lợi, hỗ trợ gia đình chính sách và chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ấy cho thấy sự quan tâm của thầy không dừng lại ở những giá trị học thuật mà còn hướng đến cuộc sống thường nhật của người dân.

Giáo sư Cao Văn Phường cùng lãnh đạo địa phương và đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Thầy bắc qua Kênh Xáng Chắc Băng, công trình góp phần cải thiện giao thông và đời sống người dân xã Trí Phải.

Đối với quê hương Cà Mau, Giáo sư Cao Văn Phường là hình ảnh một nhà giáo lớn luôn đau đáu với sự phát triển của quê nhà. Từ việc mở rộng cơ hội học tập đến hỗ trợ xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, những đóng góp của thầy đã góp phần vun đắp nền tảng phát triển cho cộng đồng. Dấu ấn ấy không chỉ hiện diện qua những công trình cụ thể mà còn trong tình cảm, sự trân trọng của người dân địa phương.

Di nguyện tiếp nối hành trình gieo tri thức

Sự ra đi của Giáo sư Cao Văn Phường để lại niềm tiếc thương đối với nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và những người từng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thầy. Nhưng những giá trị mà thầy vun đắp trong suốt cuộc đời vẫn còn đó, tiếp tục lan toả qua các thế hệ.

Theo chia sẻ của gia đình, di nguyện của thầy là xây dựng Quỹ học bổng mang tên mình nhằm hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, tiếp tục chắp cánh ước mơ cho những thế hệ sinh viên trên hành trình tri thức. Gia đình mong muốn bạn hữu, học trò và những người đến viếng thầy thay vòng hoa bằng sự sẻ chia, đóng góp cho quỹ học bổng.

Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Cao Văn Phường đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và luôn nặng lòng với quê hương Cà Mau.

Di nguyện ấy mang ý nghĩa sâu sắc, bởi giáo dục vốn là sự nghiệp mà thầy dành trọn tâm huyết. Thầy luôn trăn trở làm sao để nhiều người có cơ hội học tập, tiếp cận tri thức và vươn lên trong cuộc sống.

Quỹ học bổng mang tên Giáo sư Cao Văn Phường khi được hình thành và triển khai sẽ tiếp nối hành trình gieo tri thức, nâng đỡ những ước mơ còn nhiều khó khăn. Mỗi sự sẻ chia không chỉ giúp học sinh có thêm điều kiện đến trường mà còn gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà thầy đã dành cả cuộc đời vun đắp.

Vesamo là nguồn học bổng có giá trị lớn, do GIáo sư Cao Văn Phường vận động từ Hội Những người Hàn yêu Việt Nam, được Trường Đại học Bình Dương trao hằng năm, tiếp thêm cơ hội học tập cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Với Cà Mau, Giáo sư Cao Văn Phường không chỉ là một nhà giáo có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà mà còn là người con quê hương nặng lòng vì quê hương. Những dấu ấn của thầy trong giáo dục, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội sẽ còn được nhắc nhớ qua thời gian.

Giáo sư Cao Văn Phường đã đi xa, nhưng tinh thần học tập, khát vọng đổi mới giáo dục và nghĩa tình dành cho quê hương vẫn tiếp tục được trao truyền. Đó cũng là cách để những thế hệ hôm nay và mai sau tri ân người thầy đã dành trọn cuộc đời cho tri thức, con người và quê hương Cà Mau./.

Tóm tắt cuộc đời, hoạt động của Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Cao Văn Phường:

· 1952: Tham gia quân đội, làm liên lạc viên tại Văn phòng Bộ Tư lệnh Khu 9.

· 1954: Tập kết ra Bắc sau Hiệp định Genève.

· 1961: Sang Liên Xô học ngành Toán cơ tại Trường Đại học Tổng hợp mang tên Lênin.

· 1967: Tốt nghiệp đại học, về nước công tác tại Ban Cơ học, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

· 1975–1987: Nghiên cứu sinh tại Ba Lan, lần lượt bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học.

· 1988: Được bầu làm Thành uỷ viên TP Cần Thơ.

· 1990: Viện trưởng Viện Đào tạo mở rộng tại TP Hồ Chí Minh, sau đó là Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học Mở - Bán công TP Hồ Chí Minh.

· Từ những năm 2000: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

· 2009: Được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Liên bang Nga.