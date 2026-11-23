Ở tuổi 93, Giáo sư Tào Trạch Nghị vẫn đều đặn đến bệnh viện khám bệnh, trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật, tự lái xe và duy trì lịch làm việc bận rộn. Theo ông, bí quyết để sống khỏe khi về già không nằm ở những phương pháp đắt tiền mà bắt đầu từ 6 thói quen đơn giản, được duy trì suốt nhiều năm.

Ảnh HK01.

Đáng chú ý, Giáo sư Tào Trạch Nghị là chuyên gia sản phụ khoa nổi tiếng của Trung Quốc, từng giữ chức Hiệu trưởng Đại học Y khoa Hoa Tây và Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc. Ngày 19/9/2026, ông được trao danh hiệu "Danh y của đất nước - Vinh danh đặc biệt".

Điều thú vị ít ai biết rằng, thời thơ ấu, ông từng có thể trạng rất yếu và 3 lần đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Khi còn là trẻ sơ sinh, ông suýt tử vong do dùng thuốc ho quá liều. Năm 3-4 tuổi, ông mắc sởi biến chứng viêm phổi. Đến năm 7 tuổi, ông tiếp tục bị viêm phúc mạc do thủng ruột thừa và phải phẫu thuật cấp cứu.

Bước ngoặt đến khi ông 15-16 tuổi. Được thầy giáo khuyến khích tập chạy, ông dần yêu thích thể thao, thậm chí từng giành chức vô địch tại Đại hội Thể thao tỉnh Tứ Xuyên.

Giáo sư Tào ví việc rèn luyện thể chất từ trẻ giống như gửi tiền vào "ngân hàng sức khỏe". Nền tảng thể lực được tích lũy qua nhiều năm có thể mang lại lợi ích lâu dài khi bước vào tuổi già, theo HK01.

Ăn đủ protein, không kiêng hoàn toàn thực phẩm động vật

Theo Giáo sư Tào, protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ bắp và sức khỏe, đặc biệt ở người cao tuổi. Ông không chủ trương ăn chay hoàn toàn nếu chế độ dinh dưỡng không được xây dựng hợp lý.

Bữa sáng của ông thường có trứng luộc và sữa; bữa trưa, tối có thêm thịt, cá hoặc các thực phẩm giàu đạm. Ông ưu tiên những món ăn quen thuộc như thịt lợn, thịt gà, cá thay vì chạy theo thực phẩm đắt tiền.

Duy trì giờ giấc ngủ nghỉ ổn định

Ở tuổi 93, ông vẫn giữ lịch sinh hoạt tương đối đều đặn, thường đi ngủ lúc 23h và thức dậy lúc 7h sáng. Ông cho rằng ngủ đủ và có chất lượng giúp cơ thể phục hồi, duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Người thường xuyên mất ngủ nên tìm nguyên nhân và tham khảo ý kiến bác sĩ, tránh tự ý sử dụng thuốc ngủ.

Giữ tinh thần lạc quan, học cách buông bỏ

Sau nhiều thập kỷ trải nghiệm, vị giáo sư cho rằng không nên quá chấp nhặt hay để những chuyện không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng. Ông quan niệm: "Không cố chấp với mọi chuyện không phải là tha thứ cho người khác, mà là giải thoát cho chính mình".

Theo ông, duy trì thái độ sống tích cực, bình thản trước khó khăn giúp giảm áp lực tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tránh xa thuốc lá, hạn chế rượu bia

Giáo sư Tào không hút thuốc và gần như không uống rượu từ khi còn trẻ. Ông cho biết quyết định này một phần xuất phát từ câu chuyện của cha mình, người từng hút ít nhất 2 bao thuốc mỗi ngày trong nhiều năm.

Dù sau đó đã cai thuốc, cha ông vẫn mắc ung thư phổi ở tuổi 96 và qua đời chưa đầy 6 tháng sau khi phát hiện bệnh. Từ trải nghiệm gia đình, ông nhấn mạnh việc tránh thuốc lá và hạn chế rượu bia là lựa chọn quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Không ngừng học hỏi, giữ cho trí não hoạt động

Dù đã ngoài 90 tuổi, ông vẫn dành thời gian khám bệnh, phẫu thuật, giảng dạy, viết sách và cập nhật kiến thức y học. Ông cho rằng học hỏi không nên dừng lại khi con người bước vào tuổi nghỉ hưu.

Việc đọc sách, suy nghĩ, tiếp thu kiến thức mới và duy trì những hoạt động trí tuệ là cách giúp cuộc sống thêm phong phú, đồng thời góp phần duy trì sự minh mẫn.

Duy trì tình bạn và các mối quan hệ xã hội

Theo Giáo sư Tào, sức khỏe không chỉ được quyết định bởi thể chất mà còn chịu ảnh hưởng từ đời sống tinh thần. Những cuộc trò chuyện chân thành, sự sẻ chia và tình bạn lâu dài giúp con người tránh cảm giác cô đơn, cô lập.

Ông cho rằng có những người bạn tri kỷ để tâm sự, chia sẻ những điều từ tận đáy lòng là nguồn động viên tinh thần vô giá.

Theo vị giáo sư này tay vì chờ đến khi tuổi cao mới quan tâm chăm sóc bản thân, mỗi người nên xây dựng lối sống lành mạnh ngay từ hôm nay. Bởi sức khỏe khi về già phần nào được quyết định bởi những thói quen chúng ta kiên trì thực hiện mỗi ngày.