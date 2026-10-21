Giáo sư 86 tuổi vẫn khám bệnh 4 giờ mỗi ngày, tiết lộ 5 bí quyết dưỡng sinh

Quan niệm dưỡng sinh của Giáo sư Hàn Minh Hướng (sinh năm 1940 - Giám đốc Khoa Nội, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền An Huy, Trung Quốc) bắt nguồn từ thời thơ ấu. Cha ông là thầy đồ, từ nhỏ giáo dục ông về phương pháp dưỡng sinh truyền thống.

Ở tuổi 86, ông vẫn duy trì lịch khám bệnh, mỗi buổi ngồi khám ít nhất 4 giờ, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Ông chia sẻ hệ thống dưỡng sinh mà mình thực hành suốt nhiều năm. Những phương pháp này giản dị, thiết thực và đáng để mọi người tham khảo.

Giáo sư Hàn Minh Hướng.

Cha ông cũng thường nói: “Tâm tĩnh thì tự nhiên thấy mát”, dạy ông học cách điều hòa tâm thần trong những ngày nóng bức, thay vì phụ thuộc vào các biện pháp làm mát từ bên ngoài. Những đạo lý tưởng chừng đơn giản ấy trở thành nền tảng cho phương pháp dưỡng sinh của ông sau này.

Ngủ trước 23h

Giáo sư Hàn Minh Hướng đi ngủ lúc 22h mỗi tối và nhất định ngủ trước 23h. Ông chợp mắt một lát vào buổi trưa, không bao giờ thức khuya hay ngủ nướng.

Ông giải thích rằng giờ Tý là thời điểm âm khí thịnh nhất, cũng là khoảng thời gian quan trọng để cơ thể nghỉ ngơi. “Âm thịnh thì ngủ, dương thịnh thì tỉnh”.

Chỉ khi thuận theo nhịp điệu này, cơ thể mới có thể thực sự phục hồi. Tình trạng đảo lộn ngày đêm kéo dài sẽ phá vỡ nhịp điệu nội tiết, gây ra nhiều vấn đề như tăng huyết áp, mất ngủ và khó chịu toàn thân.

Ăn uống thanh đạm, cân bằng

Giáo sư Hàn Minh Hướng không hút thuốc, rất ít rượu bia; ăn ít dầu mỡ, ít thịt, sử dụng thực phẩm đa dạng và không kén ăn, nhưng tuyệt đối không ăn quá mức.

“Ăn uống vô độ là điều tối kỵ. Món gì cũng nên ăn một chút, nhưng đừng ăn quá nhiều”, ông nói.

Ông cho rằng nhiều căn bệnh hiện đại là “bệnh do lối sống”. Từ tăng huyết áp, tiểu đường cho đến các khối u, tất cả đều có mối liên hệ mật thiết với chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Giữ vững nguyên tắc “có chừng mực” đồng nghĩa với việc đóng lại một nửa cánh cửa dẫn đến bệnh tật từ đường ăn uống.

Vận động và nghỉ ngơi mức độ, không quá sức

“Không vận động thì không được, nhưng vận động quá mức cũng không tốt. Tập luyện quá sức sẽ gây tổn hao cơ thể”, Giáo sư Hàn Minh Hướng nói.

Các hoạt động thể chất hằng ngày của ông chủ yếu gồm chạy bộ chậm, đi bộ nhanh, tập Thái Cực quyền và Bát đoạn cẩm. Ông dừng lại khi cơ thể chỉ hơi toát mồ hôi, không bao giờ theo đuổi việc tập luyện đến mức mồ hôi đầm đìa.

Ngày nay, không ít người say mê chạy marathon, ngay cả khi cơ thể đã quá mệt mỏi vẫn tiếp tục vận động cường độ cao. Điều này rất dễ dẫn đến ngừng tim đột ngột, liên quan mật thiết đến tình trạng suy giảm chức năng tim và tiêu hao khí huyết quá mức. “Vận động rất tốt, nhưng không được quá sức, cần biết dừng đúng lúc”.

Vận động nên nhẹ nhàng, vừa sức (Ảnh minh họa)

Làm việc để dưỡng tâm - cách điều hòa cảm xúc

“Làm việc chính là dưỡng sinh, có lợi cho cơ thể; ít nhất khi về già cũng không dễ mắc chứng sa sút trí tuệ. Khi cơ thể có chút khó chịu, chỉ cần đi làm, bận rộn một lúc là không còn để ý đến nữa, cảm giác khó chịu cũng biến mất”.

Sự bận rộn tự thân có thể giúp giải tỏa cảm xúc tiêu cực, duy trì sự linh hoạt của não bộ và phòng ngừa suy giảm chức năng nhận thức. Nhiều bệnh chức năng hoặc bệnh không nghiêm trọng thường dần cải thiện mà người bệnh không nhận ra khi tập trung làm việc.

Ông không bao giờ coi việc khám bệnh là gánh nặng, trái lại, xem đó là nguồn năng lượng giúp duy trì sức sống cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dùng thực phẩm và dược liệu đơn giản

Bên cạnh duy trì lối sống lành mạnh, ông sử dụng lượng vừa phải thực phẩm và dược liệu tự nhiên, vừa được dùng làm thuốc vừa được dùng làm thức ăn. Tuy nhiên, ông nhiều lần nhấn mạnh rằng mọi phương pháp bồi bổ qua ăn uống đều phải dựa trên việc phân biệt thể trạng; không có bài thuốc vạn năng phù hợp với tất cả mọi người.

Ông khuyến cáo không nên chạy theo phong trào, tích trữ đủ loại thực phẩm chức năng. Việc bồi bổ một cách mù quáng khi chưa hiểu rõ thể trạng của bản thân có thể phá vỡ sự cân bằng của cơ thể.

Từ thói quen gõ răng dưỡng thận, ngủ trước 23h, ăn uống thanh đạm, vận động vừa phải đến lấy công việc để dưỡng tâm và sử dụng thực phẩm, dược liệu theo thể trạng, những phương pháp dưỡng sinh mà Giáo sư Hàn Minh Hướng thực hành suốt mấy chục năm, suy cho cùng, đều quy về hai chữ “cân bằng”.

Dưỡng sinh không có đường tắt, càng không có thần dược. Giữ vững sự cân bằng chính là phương pháp chống lão hóa ở mức độ cao nhất.