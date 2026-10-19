Chiều 19/10, tại Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp, diễn ra Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thế Hiếu đã công bố Quyết định 2537/QĐ-BCT ngày 6/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp và giao Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp. Ông Nguyễn Đình Tùng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 1,0.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thế Hiếu đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Đình Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết việc điều động, bổ nhiệm và giao quyền Viện trưởng là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và tập thể lãnh đạo Bộ đối với ông Nguyễn Đình Tùng về năng lực, kinh nghiệm công tác. Đồng thời thể hiện sự kỳ vọng của Bộ đối với tập thể lãnh đạo Viện trong bối cảnh ngành Công Thương đang có những định hướng đổi mới mạnh mẽ về khoa học, công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian tới, Thứ trưởng nhận định hướng chuyển dịch từ nghiên cứu “đơn ngành” sang “liên ngành” (kết hợp cơ khí - nhiệt - môi trường - điện điều khiển) của Viện là một bước đi đúng đắn.

Để phát huy nền tảng sẵn có, Thứ trưởng đề nghị ông Nguyễn Đình Tùng cùng tập thể lãnh đạo Viện khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp định hướng chiến lược, đổi mới tư duy nghiên cứu theo chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng với sản xuất và thương mại hóa. Viện cần chủ động xác định các bài toán lớn của ngành, lấy nhu cầu sản xuất và doanh nghiệp làm định hướng, đồng thời tăng cường liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc Bộ để tiếp cận, giải mã công nghệ và tiếp nhận các nhiệm vụ nghiên cứu theo đặt hàng trực tiếp.

“Viện cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục, các trường đại học và các đơn vị khác trong Bộ để chia sẻ, sử dụng chung nguồn lực, phát huy tối đa sức mạnh tiềm năng của toàn hệ thống”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhận định.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp phát biểu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Tùng, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp, bày tỏ trân trọng sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công Thương. Đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua thách thức, đổi mới hoạt động và từng bước nâng cao hiệu quả nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển của Viện và ngành Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và các đại biểu tại hội nghị

Sau buổi lễ trao quyết định về công tác cán bộ, Quyền Viện trưởng Nguyễn Đình Tùng đã có báo cáo về hoạt động của Viện và định hướng triển khai trong thời gian tới. Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp (RIAM) có bề dày lịch sử được thành lập từ năm 1970. Giai đoạn vừa qua, Viện không chỉ dừng lại ở nghiên cứu mà đã làm chủ được công nghệ, triển khai đồng bộ từ khảo sát, thiết kế đến lắp đặt, chuyển giao theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Nhiều lĩnh vực đã trở thành thế mạnh mang thương hiệu của Viện như thiết bị chế biến, sấy nông sản quy mô công nghiệp; công nghệ xử lý chất thải thành phân hữu cơ; và năng lượng sinh khối.