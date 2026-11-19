Ngày 19/11, Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã giao Đội CSGT đường bộ số 1, vào cuộc xác minh trường hợp 1 doanh nghiệp giao phương tiện là ô tô cho người chưa đủ điều kiện sử dụng, được người dân phát hiện và phản ánh trên mạng xã hội.

Qua xác minh, phương tiện vi phạm là xe ô tô con mang biển kiểm soát 15B-362.xx, do B.M.H (SN 2008, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển khi không có giấy phép lái xe. Chủ sở hữu phương tiện trên là Công ty TNHH SX&TM H.P.V, do ông B.V.V. (SN 1967, trú cùng phường Lê Chân) làm đại diện theo pháp luật.

CSGT Hải Phòng trích xuất camera, xác định lỗi của người vi phạm để xử lý.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 15/11/2026 tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, Hải Phòng. Theo Phòng CSGT, ông B.V.V giao xe cho con trai là B.M.H, là người không đủ điều kiện điều khiển. Trường hợp này vi phạm Khoản 1, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển và đại diện Công ty TNHH SX&TM H.P.V đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, B.M.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính người và doanh nghiệp vi phạm tổng cộng 77 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.