Giao nộp tượng thần khỉ vớt dưới biển, lão nông được thưởng gần 93 triệu đồng

Ngày 18/9, UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định chi thưởng cho ông Dương Đình Lục (trú xã Vạn Tường) vì giao nộp cổ vật là tượng thần khỉ Hanuman cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Theo quyết định này, số tiền ông Lục được thưởng là 92.872.150 đồng. Việc chi thưởng được thực hiện trong năm 2026, từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, năm 2021, trong lúc ra biển câu cá, ông Lục phát hiện một bức tượng đá chìm dưới lớp cát, cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu khoảng 4m.

Do bức tượng nặng khoảng 150kg, ông phải huy động người thân và thuê xe cẩu để đưa lên bờ.

Ông Lục cho biết từng có người trả 2 tỷ đồng để mua bức tượng nhưng ông không bán.

Ông Dương Đình Lục bên tượng thần khỉ Hanuman. Ảnh: Đ.L

Năm 2023, sau khi được chính quyền vận động, ông Lục giao nộp hiện vật lại cho cơ quan chức năng để nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày.

Theo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, hiện vật ông Lục vớt được là tượng thần khỉ Hanuman làm từ đá sa thạch, có niên đại thế kỷ XI - XII. Tượng gồm phần thân và đế, cao tổng cộng 84cm, nặng 150kg.

Tượng thần khỉ Hanuman được ông Lục phát hiện khi đi bắt cá. Ảnh: Đ.L

Các đặc điểm như đầu tròn, mắt lồi, sống mũi cao, miệng rộng cùng hoa văn vòng tròn, tua lục lạc quanh bụng cho thấy tượng mang phong cách điêu khắc Champa muộn và chịu ảnh hưởng nghệ thuật Khmer.

Đây là tác phẩm điêu khắc độc đáo, có giá trị về lịch sử, văn hóa, cần được nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày phục vụ công chúng tham quan.

Tháng 8/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với bức tượng, giao bảo tàng tiếp nhận, bảo quản.