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Giao nộp tê tê đi lạc vào vườn nhà

Ngày 27-10, bà Bùi Thị Lẹ (1977, trú xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) mang 1 cá thể tê tê phát hiện trong vườn đến giao nộp cho Công an xã Phú Thuận.

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
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Bà Lẹ giao nộp cá thể tê tê cho Công an xã Phú Thuận.

Bà Lẹ giao nộp cá thể tê tê cho Công an xã Phú Thuận.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức bàn giao cá thể tê tê để đưa về thả tại Khu bảo tồn di sản Mỹ Sơn. Hành động của bà Bùi Thị Lẹ thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần lan tỏa những hành động đẹp vì thiên nhiên và môi trường sống.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giao-nop-te-te-di-lac-vao-vuon-nha-post360104.html