Giao nộp tê tê đi lạc vào vườn nhà

Tối 27/10, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) tập trung tại khu vực được cho là nhà kho của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm dùng chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. Sự việc xuất hiện trên mạng xã hội cùng một số video ghi lại cảnh xô xát giữa phụ huynh và những người được cho là nhân viên công ty nhận được sự chú ý của cư dân mạng.