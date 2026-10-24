Giao nộp 'kim quy'

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể rùa vàng do anh Chung giao nộp

Ngày 23-10, Công an phường Hội An Đông cho biết, đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao cá thể rùa theo quy định. Việc tự nguyện giao nộp cá thể rùa của anh Chung thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ môi trường tự nhiên.