Giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính trước ngày 30-9-2026

Thời hạn hoàn thành việc giao nộp dữ liệu trên hệ thống LANDINFO và gửi báo cáo về Cục Quản lý đất đai trước ngày 30/9/2026.

Xã Ứng Hòa, Hà Nội thành lập các tổ công tác xuống từng thôn làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Đức Duy

Theo Cục Quản lý đất đai, việc giao nộp dữ liệu được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Cục Quản lý đất đai đề nghị các địa phương thống nhất việc tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu trên phạm vi cả nước.

Theo đó, các Sở Nông nghiệp và Môi trường phải rà soát toàn bộ sản phẩm bản đồ địa chính dạng số đã được cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh duyệt; xác định đầy đủ phạm vi, đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm đo đạc, tỷ lệ bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và tình trạng sử dụng dữ liệu.

Dữ liệu giao nộp phải được chuẩn hóa theo quy định. Tệp bản đồ sử dụng định dạng *.dgn; trường hợp có nhiều tệp phải sắp xếp theo đơn vị hành chính cấp xã, đóng gói trong một thư mục và nén ở định dạng *.zip. Việc phân lớp đối tượng, màu sắc, cấu trúc tệp và thông tin mô tả phải thống nhất, đầy đủ, bảo đảm khả năng kiểm tra và khai thác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, chủ đầu tư và các đơn vị đo đạc liên quan phối hợp kiểm tra, hoàn thiện và giao nộp dữ liệu. Dữ liệu phải bảo đảm đúng với sản phẩm đã được kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt và đang được sử dụng tại địa phương.

Việc giao nộp dữ liệu được thực hiện trên hệ thống LANDINFO. Khi tạo hồ sơ, địa phương phải khai báo đầy đủ, chính xác thông tin hành chính, đo đạc, loại dữ liệu, tỷ lệ bản đồ, năm đo đạc, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và thông tin dự án nếu có. Sau khi tải dữ liệu, địa phương phải kiểm tra kết quả kiểm tra tự động, kịp thời sửa lỗi, bổ sung dữ liệu theo yêu cầu. Hồ sơ chính thức chỉ được gửi sau khi kiểm tra đầy đủ thành phần và tính thống nhất của dữ liệu.

Đối với báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận, các địa phương phải rà soát, tổng hợp theo từng đơn vị hành chính cấp xã về diện tích, số thửa đất và số lượng mảnh bản đồ theo từng tỷ lệ.

Báo cáo phải phân định rõ các khu vực có dữ liệu thửa đất đúng, đủ, sạch, sống; khu vực cần chỉnh lý, bổ sung dữ liệu không gian; khu vực bảo đảm dữ liệu không gian nhưng cần chỉnh lý, bổ sung dữ liệu thuộc tính; khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ không bảo đảm chất lượng cần chỉnh lý hoặc đo đạc lại.

Đối với từng nhóm, địa phương phải tổng hợp số lượng thửa đất, diện tích, số giấy chứng nhận đã cấp và chưa cấp; đồng thời xác định khối lượng dự kiến phải đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, chỉnh lý hoặc đo đạc lại.

Cục Quản lý đất đai lưu ý, số liệu phải được đối chiếu giữa báo cáo, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, không tổng hợp trùng lặp giữa các nhóm. Số liệu báo cáo được chốt đến ngày 31/8/2026. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu tổng hợp và ký, đóng dấu báo cáo cấp tỉnh.

Cục Quản lý đất đai đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, phân công đơn vị đầu mối và cán bộ phụ trách để tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng dữ liệu và tổng hợp báo cáo.

Thời hạn hoàn thành giao nộp dữ liệu trên hệ thống LANDINFO và gửi báo cáo về Cục Quản lý đất đai là trước ngày 30/9/2026.