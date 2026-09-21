Giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính trước 30/9/2026

Theo đó, Cục đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường phải rà soát toàn bộ sản phẩm bản đồ địa chính dạng số đã được cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh duyệt; xác định đầy đủ phạm vi, đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm đo đạc, tỷ lệ bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và tình trạng sử dụng của dữ liệu.

Dữ liệu phải được chuẩn hóa theo quy định. Tệp bản đồ giao nộp sử dụng định dạng *.dgn. Trường hợp có nhiều tệp, các địa phương sắp xếp theo đơn vị hành chính cấp xã, đóng gói trong một thư mục và nén ở định dạng *.zip. Việc phân lớp đối tượng, màu sắc, cấu trúc tệp và thông tin mô tả phải thống nhất, đầy đủ, có khả năng kiểm tra và khai thác.

Cục Quản lý đất đai lưu ý, số liệu phải được đối chiếu giữa báo cáo, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; không tổng hợp trùng lặp giữa các nhóm. Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định phải thuyết minh rõ nguyên nhân, phạm vi và kế hoạch hoàn thiện.

Theo yêu cầu, số liệu báo cáo được chốt đến ngày 31/8/2026. UBND cấp xã lập Biểu theo hướng dẫn; Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, tổng hợp theo các hệ thống biểu mẫu kèm tài liệu hướng dẫn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu tổng hợp và ký, đóng dấu báo cáo cấp tỉnh.

Thời hạn hoàn thành việc giao nộp dữ liệu trên hệ thống LANDINFO và gửi báo cáo về Cục Quản lý đất đai là trước ngày 30/9/2026.