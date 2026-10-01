Giao Ninh: Quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển của Ninh Bình

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đảm bảo phát triển kinh tế vươn biển tại Giao Ninh.

Phóng viên (PV): Phát triển kinh tế biển được xác định là điểm nhấn trong quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội ở Giao Ninh. Vậy thực tế trong thời gian qua, địa phương đã có những chuyến động như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Giao Ninh

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Giao Ninh: Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 10/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 24/4/2026 của Đảng ủy xã Giao Ninh; UBND xã Giao Ninh đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 22/5/2026 về "Phát triển kinh tế biển xã Giao Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy xã.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của kinh tế biển, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia phát triển các ngành kinh tế biển theo hướng bền vững.

Theo đó, thời gian qua, địa phương đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn hướng dẫn nhân dân khai thác tối đa tiềm năng mặt nước. Khẳng định bước chuyển mình chiến lược thông qua việc đẩy mạnh dịch chuyển từ nuôi quảng canh truyền thống sang phương thức bán thâm canh và thâm canh đối với các đối tượng thủy sản chủ lực, có giá trị giao thương cao như: tôm thẻ chân trắng, cá trắm đen, cá chép,... Đến nay, tổng diện tích vùng nuôi trồng toàn xã đạt 225 ha, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt trên 1.100 tấn, cung cấp nguồn thủy sản thương phẩm đạt chuẩn an toàn sinh học. Đồng thời, vùng ven biển tập trung quy hoạch, phát triển hệ thống các cơ sở sản xuất, ương dưỡng con giống đạt chuẩn, sạch bệnh tại chỗ như: ngao, hàu, tôm, cua... tạo chuỗi giá trị kinh tế biển khép kín.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của hộ ông Cao Văn Ba, xã Giao Ninh

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng đầu năm ước: 884 tấn, đạt 80% kế hoạch năm. Đến nay, tổng số lượng tàu thuyền tham gia khai thác thủy hải sản của xã là 131 tàu. Cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), UBND xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm thực hiện giám sát hành trình đối với 44 tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m, đảm bảo tuân thủ quy định.

Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai. Thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương, cầu cống và các công trình thủy lợi, đảm bảo công tác sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cập nhật lý lịch đê, kè, cống, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Hoàn thành đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm và phương án bảo vệ.

Đặc biệt, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Hoạt động du lịch biển tiếp tục có nhiều khởi sắc. 9 tháng đầu năm, toàn xã ước đón 110.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí; doanh thu dịch vụ ước đạt 22 tỷ đồng. Riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, địa phương đã đón khoảng 5 vạn lượt du khách đến tham quan, vui chơi, tắm biển, góp phần tăng doanh thu dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương. Đồng thời, xã đã phối hợp với các đơn vị tham vấn các giải pháp đầu tư hạ tầng bảo vệ bờ biển, trong đó có phương án xây dựng kè chắn sóng nhằm hạn chế tác động của sóng lớn, bảo vệ tuyến đê biển và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

Giao Ninh xây dựng quy hoạch đồng bộ với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ du lịch

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo thực hiện. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, trường học và các công trình phục vụ dân sinh được triển khai, nghiệm thu đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế- du lịch biển, UBND xã đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, tình hình kinh tế- xã hội của xã được duy trì và phát triển ổn định, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác an sinh xã hội được quan tâm hơn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới biển được giữ vững.

PV: Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới có nhiều biến động; nền kinh tế của địa phương nói chung, kinh tế biển nói riêng vẫn đang phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Giao Ninh: Mặc dù, đã đạt được một số kết quả tích cực, song quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trên địa bàn xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, quy mô sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nhìn chung còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Mối liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, dẫn đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm chưa cao. Việc xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng còn chậm.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế biển tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một số tuyến giao thông, công trình thủy lợi, đê điều ven biển đã xuống cấp; nguồn vốn đầu tư cho nâng cấp, sửa chữa còn hạn chế. Đặc biệt, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và hiện tượng nước biển dâng đang là thách thức lớn đối với địa phương. Tình trạng bão mạnh, triều cường, xâm nhập mặn và diễn biến thời tiết bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề muối và đời sống của người dân. Các hiện tượng sạt lở bờ biển, ngập úng cục bộ và nguy cơ mất an toàn đê điều ngày càng gia tăng, đòi hỏi nguồn lực lớn để đầu tư phòng chống và khắc phục.

Đối với lĩnh vực du lịch, Khu du lịch biển Giao Ninh thường xuyên chịu tác động của thiên tai, nước biển dâng và hiện tượng xói lở bờ biển, gây hư hỏng cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch và khả năng thu hút đầu tư. Trong khi đó, nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng du lịch, dịch vụ theo định hướng phát triển lâu dài.

PV: Từ những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt trong phát triển kinh tế biển tại địa phương, UBND xã đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như thế nào trong thời gian tới?

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Giao Ninh: Để hiện thực hóa tầm nhìn biến Giao Ninh trở thành trung tâm kinh tế, đô thị ven biển phía Đông của tỉnh, UBND xã Giao Ninh đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

Trước hết, UBND xã xác định, phát triển công nghiệp ven biển phải trở thành động lực tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án Khu công nghiệp Giao Thịnh, Khu công nghiệp Thịnh Tân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, gắn với phát triển kinh tế biển và đô thị ven biển; Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khu vực thực hiện dự án. Chủ động rà soát quỹ đất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp; Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sạch và các ngành nghề có khả năng tạo nhiều việc làm, giá trị gia tăng cao, ít tác động đến môi trường; Gắn phát triển công nghiệp với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Hai là, phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái và dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng. UBND xã tập trung phát triển Khu du lịch biển Giao Ninh theo định hướng trở thành trung tâm du lịch biển của tỉnh Ninh Bình; nâng cao chất lượng các dịch vụ lưu trú, thương mại, ẩm thực, vui chơi giải trí và các dịch vụ phục vụ khách du lịch; Phối hợp triển khai các dự án Khu du lịch sinh thái ven biển Giao Thủy, Khu nghỉ dưỡng, thể thao và sân golf Bạch Long và các dự án du lịch khác theo quy hoạch; tạo động lực phát triển ngành dịch vụ và nâng cao giá trị kinh tế từ biển. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển

Ba là: phát triển nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững. Trong đó UBND xã tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với lợi thế vùng ven biển; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế; Tập trung phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng nuôi công nghệ cao, đặc biệt là nuôi tôm, nuôi ngao, nuôi hàu và các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao; Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý vùng nuôi, kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Bốn là: tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hệ sinh thái vùng ven biển. Trong đó, tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên biển; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy, Khu Ramsar thế giới, các vùng bãi bồi và rừng ngập mặn ven biển; duy trì và phát huy các giá trị đa dạng sinh học có ý nghĩa quốc gia và quốc tế...

Năm là: chủ động trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và nước biển dâng. Trong đó, thường xuyên rà soát, cập nhật các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và tổ chức ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn; Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ hệ thống đê biển, kè biển, cống và các công trình thủy lợi; chủ động phòng ngừa các nguy cơ sạt lở bờ biển, xâm nhập mặn, ngập úng và các hiện tượng thời tiết cực đoan; Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Và cuối cùng, đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ hệ thống công trình trọng điểm và bảo đảm an ninh vùng biển, góp phần xây dựng khu vực ven biển phát triển ổn định, an toàn và bền vững.

PV: Khắc phục những khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thể vùng ven biển, địa phương đã đề ra các giải pháp như thế nào để hiện thực hóa những mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế biển xã Giao Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt trong trong công tác phát triển du lịch?

Để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, UBND xã đã tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể. Trong đó, UBND xã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch du lịch với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch không gian biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu du lịch ven biển; quy hoạch không gian sinh thái biển triều ngập mặn; Khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển các khu du lịch biển tổng hợp, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí biển có quy mô lớn, chất lượng cao; đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú du lịch cao cấp ven biển; Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch biển với trung tâm tỉnh và các vùng du lịch trọng điểm; đầu tư tuyến đường ven biển, bến tàu khách du lịch, trạm dừng chân, hạ tầng lưu trú xanh và hạ tầng vệ sinh môi trường tại các xã ven biển; đảm bảo tính kết nối liên hoàn giữa đất liền và các điểm du lịch ven biển.

Cảng cá Giao Ninh tấp nập mỗi ngày

Bên cạnh đó, UBND xã phát triển đa dạng sản phẩm du lịch biển, trong đó cố gắng khai thác tối ưu tài nguyên du lịch biển, phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh với các địa phương trong nước và khu vực; hình thành tuyến, điểm du lịch biển trọng điểm: Giao Ninh - Hải Tiến - Hải Thịnh và Giao Ninh - Giao Hưng - Giao Minh… với các sản phẩm tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch làng nghề, cộng đồng ven biển, du lịch thể thao, vui chơi giải trí; Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, làng nghề và ngư nghiệp trải nghiệm; Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với các ngành nghề đặc thù như đánh bắt, chế biến hải sản, làm muối, nuôi trồng thủy sản; khai thác chiều sâu văn hoá làng chài, hình thành tuyến du lịch trải nghiệm, kết nối sinh thái biển với trải nghiệm, tìm hiểu đời sống, văn hoá, phong tục cộng đồng dân cư ven biển, phát triển văn hóa ẩm thực ven biển. Một trong những giải pháp đột phá trong phát triển du lịch biển tại Giao Ninh là phát triển sản phẩm du lịch kết hợp biển - di sản - tâm linh trong trục không gian du lịch văn hoá tâm linh, cộng đồng, làng nghề và biển với các điểm đến tiêu biểu: Khu Du lịch Giao Ninh – Bảo tàng Đồng quê – Nhà thờ Giáo xứ Thức Hoá. Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích nhà thờ công giáo gắn với các làng nghề truyền thống để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh, du lịch cộng đồng, làng nghề kết hợp với nghỉ dưỡng, thể thao biển....

Mặt khác, UBND xã tập trung phối hợp mạnh mẽ với các đơn vị trong công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch biển và ứng dụng công nghệ số; Tăng cường công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch biển Giao Ninh bền vững, gắn với bảo vệ môi trường biển.

Ngày 17/6, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh, thuộc xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Đây được coi là điểm nhấn quan trọng giúp Giao Ninh xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh, góp phần mạnh mẽ giúp địa phương tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ; mở rộng liên kết phát triển các tuyến, điểm du lịch; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!