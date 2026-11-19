Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Đức Long và cấp ủy, chính quyền xã Đức Long.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại khu vực mốc 962 giáp ranh giữa xã Đức Long và tỉnh Lạng Sơn. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('2c1df89178955688f70f69006b9e7b98')

Phạm vi giao nhận, gồm: Chiều dài đoạn biên giới, số lượng cột mốc, vị trí cột mốc, loại mốc, hướng đi của đường biên giới được mô tả chi tiết tại quyển Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. UBND xã Đức Long chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 5,517 km, đường biên giới tiếp giáp với huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ đoạn biên giới và hệ thống mốc quốc giới thuộc phạm vi địa giới hành chính được giao theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến đường biên, mốc giới; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, hiện trạng các công trình biên giới và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi có sự vụ phát sinh.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ ký kết biên bản, bàn giao cho xã Đức Long.

Chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, giám sát khu vực biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phát huy vai trò người có uy tín, trưởng xóm và nhân dân khu vực biên giới trong phát hiện, cung cấp thông tin, tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Việc giao nhận đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính cho UBND các xã biên giới nhằm xác định rõ phạm vi, địa bàn và trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở đối với đoạn biên giới, số lượng mốc quốc giới thuộc địa bàn của xã; bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ biên giới được triển khai liên tục, thống nhất. Đồng thời, giúp chính quyền cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, hiện trạng đường biên, mốc quốc giới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.