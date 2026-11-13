Giao nhận đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới cho 6 xã biên giới

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương 6 xã và các Đồn Biên phòng: Cốc Pàng, Cô Ba, Xuân Trường, Cần Yên, Pác Bó.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ ký kết biên bản bàn giao cho xã Cô Ba.

Phạm vi giao nhận gồm: Chiều dài đoạn biên giới, số lượng cột mốc, vị trí cột mốc, loại mốc, hướng đi của đường biên giới được mô tả chi tiết tại quyển Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Trong đó, đoạn biên giới quốc gia do xã Cốc Pàng quản lý theo địa giới hành chính có tổng chiều dài đường biên giới 22,480 km với 70 mốc quốc giới. Xã Cô Ba có tổng chiều dài đường biên giới 19,082 km với 33 mốc quốc giới.

Xã Khánh Xuân có tổng chiều dài đường biên giới 8,106 km với 11 mốc quốc giới. Xã Xuân Trường có tổng chiều dài đường biên giới 12,272 km với 13 mốc quốc giới. Xã Cần Yên có tổng chiều dài đường biên giới 13,156 km với 30 mốc quốc giới. Xã Trường Hà có tổng chiều dài đường biên giới 20,203 km với 55 mốc quốc giới.

Việc giao nhận đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính cho UBND các xã biên giới nhằm xác định rõ phạm vi, địa bàn và trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở đối với đoạn biên giới, số lượng mốc quốc giới thuộc địa bàn của xã; bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ biên giới được triển khai liên tục, thống nhất. Đồng thời, giúp chính quyền cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, hiện trạng đường biên, mốc quốc giới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ đoạn biên giới và hệ thống mốc quốc giới thuộc phạm vi địa giới hành chính được giao theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến đường biên, mốc giới; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, hiện trạng các công trình biên giới và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi có sự vụ phát sinh.

Chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, giám sát khu vực biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phát huy vai trò người có uy tín, trưởng xóm và nhân dân khu vực biên giới trong phát hiện, cung cấp thông tin, tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh trao tặng quà cho học sinh điểm trường Xà Phìn, Trường Tiểu học Xuân Trường, động viên, khích lệ tinh thần học tập, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành đối với học sinh vùng biên giới, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.