Tham dự có lãnh đạo các sở: Ngoại vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; chính quyền địa phương cùng đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Đồn Biên phòng Thị Hoa.

Đoàn khảo sát thực địa tại khu vực giáp ranh giữa xã Phục Hòa và xã Bế Văn Đàn.

Đoàn tiến hành khảo sát thực địa tại khu vực giáp ranh giữa xã Phục Hòa và xã Bế Văn Đàn; một số khu vực thuộc xã Bế Văn Đàn và khu vực tiếp giáp giữa xã Bế Văn Đàn với xã Vinh Quý.

Nội dung giao nhận được xác định cụ thể theo Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, gồm: chiều dài đoạn biên giới, số lượng, vị trí, loại mốc quốc giới và hướng đi của đường biên giới. Theo phạm vi được giao, UBND xã Phục Hòa chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ đoạn biên giới có chiều dài 17,479 km, tiếp giáp huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. UBND xã Bế Văn Đàn được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 5,530 km, tiếp giáp huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ ký kết bàn giao đường biên giới, mốc quốc giới cho xã Bế Văn Đàn.

Việc bàn giao đường biên, hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính nhằm xác định cụ thể địa bàn, phạm vi và trách nhiệm quản lý, bảo vệ biên giới của chính quyền cấp xã; bảo đảm công tác quản lý biên giới được thực hiện thống nhất, liên tục, không bị gián đoạn. Qua đó, giúp các địa phương nắm chắc hiện trạng đường biên, mốc quốc giới trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm trong phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sau khi tiếp nhận, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ đoạn biên giới và hệ thống mốc quốc giới thuộc địa bàn theo quy định của pháp luật; bảo quản, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình địa bàn, hiện trạng các công trình biên giới và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát sinh vụ việc. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong tuần tra, kiểm soát, giám sát khu vực biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng xóm và nhân dân khu vực biên giới trong phát hiện, cung cấp thông tin, tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.