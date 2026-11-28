Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ ngày và đêm thay đổi thất thường là thời điểm các bệnh lý đường hô hấp có xu hướng gia tăng, trong đó cúm mùa là bệnh truyền nhiễm không thể xem nhẹ. Những biểu hiện ban đầu như sốt, ho, đau họng, đau đầu, mệt mỏi đôi khi khiến nhiều người nghĩ đơn giản là cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính, cúm có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

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Trước diễn biến thời tiết thất thường trong giai đoạn thu - đông, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có văn bản đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc cùng Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế kích hoạt đồng bộ các biện pháp giám sát, chủ động kiểm soát dịch bệnh từ sớm.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, thời điểm giao mùa đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, sởi, virus hợp bào hô hấp RSV và adenovirus. Bên cạnh đó, sốt xuất huyết Dengue cùng tay chân miệng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cục bộ tại một số địa phương, đi kèm với mối lo ngại xâm nhập của các bệnh lây truyền từ động vật sang người như cúm gia cầm A/H5N1 và bệnh dại.

Để ứng phó hiệu quả với tình hình này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương yêu cầu các đơn vị tập trung phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ ca bệnh đầu tiên, đặc biệt chú trọng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng nghi do virus hoặc có yếu tố tiếp xúc với gia cầm, lợn để kịp thời xác định tác nhân gây bệnh. Song song với việc giám sát trong cộng đồng, công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu cũng được siết chặt nhằm phát hiện, cách ly và chuyển tuyến điều trị kịp thời các trường hợp nghi nhiễm.

Đồng thời, ngành y tế các địa phương được đề nghị phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và môi trường để khoanh vùng, xử lý ổ dịch cúm gia cầm và bệnh dại; đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng, bảo đảm năng lực thu dung, điều trị cũng như kiểm soát nhiễm khuẩn chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Các đơn vị cũng phải chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra, tăng cường truyền thông nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân và tuân thủ nghiêm chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư 15/2026/TT-BYT ngày 17/5/2026 của Bộ Y tế.

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