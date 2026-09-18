Giao mùa, làm gì để tai mũi họng không 'lên tiếng'?

Tai – Mũi – Họng là “cửa ngõ” tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Khi thời tiết chuyển biến đột ngột, niêm mạc đường hô hấp thường không kịp thích nghi, dẫn đến tình trạng phù nề, tăng tiết dịch.

Đặc biệt, đối với những bệnh nhân đã có tiền sử mắc các bệnh mãn tính, vi khuẩn và virus sẽ lợi dụng lúc sức đề kháng suy giảm để tấn công mạnh mẽ hơn, gây nên các đợt cấp tính.