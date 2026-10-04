Giao lưu văn nghệ tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Sông Ray

Dự buổi giao lưu có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7.

Thành phố Đồng Nai có các đại biểu: Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lưu Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Ray; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sông Ray Phan Tấn Tài và các đại biểu dự đêm giao lưu.

Thủ trưởng Quân khu 7, các cơ quan Quân khu 7 dự đêm giao lưu. Ảnh: Nguyệt Hà

Lãnh đạo MTTQ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và xã Sông Ray dự chương trình giao lưu. Ảnh: Nguyệt Hà

Trong chương trình tuyên truyền, thủ trưởng Quân khu 7 và các đại biểu xem phim phóng sự tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) và các nghị định, văn bản hướng dẫn về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và các vấn đề liên quan. Trong đó, Bộ CHQS thành phố là đơn vị thuộc Quân khu 7 nhiều năm qua luôn tham mưu, thực hiện hiệu quả các văn bản pháp luật về quân sự quốc phòng, đặc biệt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ luôn đạt chỉ tiêu yêu cầu, có chất lượng cao. Đa số thanh niên và gia đình nhận thức tốt về NVQS và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền pháp luật thông qua phiên toà giả định trong chương trình. Ảnh: Nguyệt Hà

Chương trình thông qua các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh, phiên toà giả định xét xử vụ án “Trốn tránh NVQS” quy định tại Điều 332 Bộ luật Hình sự và nhiều phương pháp. Qua đó, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tại xã Sông Ray về pháp luật, nhất là Luật NVQS.

Theo Trung tá Lê Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sông Ray, thời gian qua, nhất là năm 2026, Sông Ray hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt; trong tổng số 53 thanh niên nhập ngũ năm 2026 có 1 đảng viên; 100% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ban CHQS xã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm làm tốt công tác hậu phương quân đội nên 100% thanh niên trúng tuyển đều yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 60 phần quà (1 triệu đồng/phần). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).