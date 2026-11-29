Tham dự chương trình có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Gia Lai; ông Lê Kim Toàn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng hơn 140 lưu học sinh Lào và đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu văn nghệ Việt -Lào. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Minh Sơn đã ôn lại truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước.

Những năm qua, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố nền tảng quan hệ lâu dài giữa hai bên.

Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào. Ảnh: Phan Tuấn

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Gia Lai mong muốn sinh viên 2 nước tiếp tục tăng cường giao lưu, hỗ trợ nhau trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động văn hóa; các lưu học sinh Lào tích cực học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức, kỹ năng để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời trở thành cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Chương trình giao lưu mang đến nhiều tiết mục ca, múa đặc sắc do lưu học sinh Lào và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn biểu diễn.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa 2 dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ 2 nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội văn nghệ tham gia chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Phan Tuấn

Nổi bật là các tiết mục: “Sắt son nghĩa tình Việt - Lào”, “Vùng đất tự do”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Tiếp nối di sản truyền thống của đất Lào”, “Cô gái Viêng Chăn”, “Tình hữu nghị Việt - Lào”...

Thông qua giao lưu văn hóa, văn nghệ, chương trình tạo cơ hội để sinh viên 2 nước tăng cường sự hiểu biết, gắn kết tình cảm, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Lào nói chung, nhân dân tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào nói riêng.