- Tối 20/11, tại sân khấu chính Phố đi bộ Kỳ Lừa, UBND phường Kỳ Lừa phối hợp với UBND phường Tam Thanh và UBND xã Tân Thành tổ chức chương trình giao lưu văn hóa hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại biểu cùng bà con Nhân dân, du khách tham dự chương trình giao lưu văn nghệ

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Tại chương trình, các đại biểu cùng bà con Nhân dân, du khách thưởng thức hơn 10 tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nổi bật trong số đó là màn biểu diễn múa sư tử mèo do học sinh Trường THCS Kỳ Lừa biểu diễn; tiết mục “Nghĩa sư đồ” do học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ biểu diễn; tiết mục “Mùa thu xứ Lạng” do tập thể giáo viên Trường Mầm non Hoa Hướng Dương biểu diễn; tiết mục “Về Lạng Sơn với em” và múa chầu do Câu lạc bộ Hát dân ca xã Tân Thành biểu diễn…

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu tại chương trình

Màn múa sư tử mèo do học sinh Trường THCS Kỳ Lừa biểu diễn

Tiết mục “Nghĩa sư đồ” do học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ biểu diễn

Tiết mục “Về Lạng Sơn với em” do Câu lạc bộ Hát dân ca xã Tân Thành biểu diễn

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống "tôn sư trọng đạo" và bày tỏ sự tri ân đối với các thầy, cô giáo.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng bà con Nhân dân, du khách tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của 3 xã, phường và các đơn vị trường học trên địa bàn.

Học sinh Trường THCS Vĩnh Trại giới thiệu sản phẩm tại gian hàng

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Trường Mầm non Kỳ Lừa tại chương trình

Chương trình giao lưu văn hóa là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nội dung hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Qua đây, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 3 địa phương, quảng bá hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc, sản phẩm OCOP đặc trưng và tạo điểm nhấn thu hút du khách tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. Đồng thời là hoạt động ý nghĩa tri ân đội ngũ nhà giáo, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.