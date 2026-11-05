Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh và Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ tại phường Kỳ Lừa

Các đại biểu và người dân tham gia chương trình

Trong chương trình, các đại biểu và Nhân dân đã thưởng thức 14 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc do các câu lạc bộ và đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn phường biểu diễn. Các tiết mục được dàn dựng phong phú, kết hợp giữa ca hát, múa, dân ca, dân vũ... tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu khai mạc chương trình

Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; truyền thống đấu tranh cách mạng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Tiết mục hát múa "Lạng Sơn anh dũng" do Câu lạc bộ khối 10 biểu diễn

Chương trình được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương Lạng Sơn, tưởng nhớ những đóng góp, hy sinh to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Tiết mục hát then "Làm theo lời Bác" do Câu lạc bộ đàn và hát dân ca phường Kỳ Lừa biểu diễn

Thông qua chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động, học tập, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.