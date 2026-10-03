Giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại Phú Quốc

Sự kiện do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang chủ trì tổ chức, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992–2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Chương trình có sự phối hợp thực hiện của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Tổng Công ty Nhà nước Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Sở Du lịch tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan liên quan của hai nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, các gian hàng và không gian trưng bày giới thiệu văn hóa, du lịch và ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam (An Giang), với nhiều hoạt động dành cho công chúng.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa và du lịch Hàn Quốc. Các hoạt động giới thiệu, thưởng thức ẩm thực và thực phẩm Hàn Quốc được thực hiện với sự tham gia của Tổng Công ty Nhà nước Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Hợp tác Doanh nghiệp và Trường học tỉnh Chungnam.

Ở phía Việt Nam, các gian hàng của tỉnh An Giang giới thiệu văn hóa Chăm An Giang, không gian di sản, ẩm thực và diễn xướng của địa phương.

Ca sĩ Isaac và ca sĩ Đỗ Nam Sơn sẽ đại diện cho các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn tại sự kiện

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật là một trong những nội dung chính của chương trình. Phía Hàn Quốc có phần trình diễn của Đội biểu diễn Taekwondo thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc và tiết mục nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo phong cách đương đại (Fusion Gukak).

Chương trình còn có các tiết mục của nghệ sĩ tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng ca sĩ Đỗ Nam Sơn và ca sĩ Isaac.

Phía Hàn Quốc có phần trình diễn của Đội biểu diễn Taekwondo thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc và tiết mục nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo phong cách đương đại (Fusion Gukak).

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức chương trình tại Phú Quốc nhằm tăng cường giao lưu văn hóa nhân dân, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc. Phú Quốc cũng là địa điểm dự kiến tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A cho biết: “Tôi hy vọng chương trình lần này sẽ là dịp để tái khẳng định một lần nữa mối quan hệ nồng ấm và bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ thực hiện tốt nhất vai trò cầu nối về văn hóa trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước để góp phần vào thành công của Hội nghị cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Phú Quốc vào năm sau”.