Các tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc mở ra không gian kết nối văn hóa giữa hai dân tộc

Chương trình có sự tham dự của ông Inthavong Manithong, Tham tán Giáo dục - Văn hóa Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên hai nước Việt Nam, Lào.

Sự kiện được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian giao lưu, tìm hiểu và khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống của hai đất nước Việt Nam - Lào, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị và tăng cường sự gắn kết văn hóa giữa hai dân tộc.

Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa do sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và sinh viên Việt Nam tại Thủ đô tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 – 2.12.2026).

Phát biểu tại chương trình, ông Inthavong Manithong, Tham tán Giáo dục - Văn hóa Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm nồng ấm của thầy và trò nhà trường.

Ông nhấn mạnh: “Hai từ "Xin chào" và "Sabaidee" vô cùng đơn sơ, gần gũi nhưng khi vang lên cùng nhau lại mang một sức mạnh kết nối kỳ diệu. Đó không chỉ là lời chào trân trọng mà còn là nhịp cầu tri âm, biểu tượng cho sự hòa quyện văn hóa và tình cảm gắn kết son sắt giữa thanh niên, sinh viên hai nước”.

Ông Inthavong Manithong, Tham tán Giáo dục - Văn hóa Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu tại chương trình

Chia sẻ về sự đồng hành của lưu học sinh Lào dưới mái trường đại học, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Trần Chiều Phụng cho biết: “Các bạn lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước là những thành viên thân thiết trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Các bạn đã không chỉ cùng chúng tôi học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động phong trào, trải nghiệm cuộc sống sinh viên, mà còn mang đến những câu chuyện, những nét đẹp văn hóa và những giá trị truyền thống của đất nước Lào. Sự hiện diện của các bạn góp phần làm cho môi trường học tập tại nhà trường thêm đa dạng, phong phú, cởi mở và giàu tính kết nối”.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Trần Chiều Phụng phát biểu tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả đã được đắm mình trong không gian nghệ thuật đa sắc màu với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, màn trình diễn các trang phục dân tộc cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống sôi nổi giữa hai nước.

Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp văn hóa dân tộc đặc trưng của Việt Nam và Lào trên sân khấu đã mang đến nhiều khoảnh khắc thăng hoa, tạo nên bầu không khí gắn kết đầy cảm xúc.

Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, các tiết mục biểu diễn và hoạt động giao lưu trực tiếp đã xóa nhòa khoảng cách, để những câu chuyện, những giai điệu, những điệu múa trở thành ngôn ngữ chung nối liền trái tim tuổi trẻ hai dân tộc.

Sinh viên biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam và Lào

Không dừng lại ở một chương trình biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, sự kiện còn là dịp để sinh viên hai nước cùng chia sẻ niềm tự hào về văn hóa dân tộc, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống và mở rộng hơn nữa sự kết nối bền chặt.

Chương trình cũng mở ra cơ hội thiết thực để các bạn trẻ khám phá, tìm hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa và nhân dân hai nước, để mỗi hiểu biết mới trở thành sự trân trọng và mỗi trải nghiệm mới mở ra những góc nhìn rộng hơn về thế giới.

Chương trình để lại nhiều dấu ấn đẹp về tình hữu nghị Việt - Lào

Khép lại sự kiện, đọng lại trong lòng người tham dự không chỉ là những ấn tượng đẹp về các tiết mục nghệ thuật công phu, mà còn là những người bạn mới, những cuộc trò chuyện mới và những tình cảm chân thành được bồi đắp từ tình hữu nghị của sinh viên hai nước.

Với sức lan tỏa tích cực, Giao lưu Văn hóa Việt - Lào “XIN CHÀO, SABAIDEE” đã thực sự trở thành một dấu ấn đẹp của tình hữu nghị, đoàn kết và gắn kết tuổi trẻ hai nước. Qua đó, thế hệ sinh viên hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong việc gìn giữ, phát huy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.