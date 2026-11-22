TS. Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trình diễn và giao lưu thư pháp tại sự kiện. Ảnh: S.Thùy

Chiều 22.11, tại sân điện Kiến Trung (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô huế phối hợp với TP. Boryeong (Hàn Quốc), Viện Phát triển Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và các đơn vị tổ chức Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc năm 2026.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử và di sản thi ca của hai dân tộc, góp phần thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc có sự tham gia của 80 thí sinh. Ảnh: S.Thùy

Cuộc thi được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 80 người là sinh viên, những người đang công tác và yêu thích tiếng Hàn, thư pháp và văn hóa Hàn Quốc. Điểm nhấn của cuộc thi là sự kết nối nghệ thuật thư pháp chữ Hàn với di sản thi ca lâu đời của Việt Nam và Hàn Quốc.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế trong cảnh tượng hóa thi Đình - không gian khoa cử thời Nguyễn. Ảnh: S.Thùy

Các tác phẩm thư pháp được viết bằng mực mài trên nghiên đá Nampo của TP. Boryeong sẽ trở thành cầu nối chia sẻ di sản thi ca của Hoàng đế triều Nguyễn và triều đại Joseon trên thư pháp Hàn Quốc.

Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trình diễn hanbok. Ảnh: S.Thùy

Dịp này, Ban Tổ chức cũng tổ chức các hoạt động biểu diễn và giao lưu văn hóa Việt - Hàn với các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, trình diễn hanbok của Hàn Quốc, cùng không gian trải nghiệm các trò chơi cung đình và dân gian Huế.

Trình diễn hanbok Hàn Quốc. Ảnh: S.Thùy

Theo ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn gắn kết các tổ chức văn hóa, giáo dục và cộng đồng yêu thích Hàn Quốc trong không gian di sản cung đình Huế.

Qua đó, khơi dậy sự quan tâm của công chúng, nhất là thế hệ trẻ, đối với ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật truyền thống hai nước.

Các thí sinh dự thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc. Ảnh: S.Thùy

Ban Tổ chức định hướng duy trì cuộc thi thường niên, từng bước xây dựng thành hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Huế và Boryeong, cũng như vun đắp mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại cuộc thi lần này, Ban Tổ chức trao 11 giải thưởng, các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại điện Kiến Trung từ ngày 22 đến 27.11.