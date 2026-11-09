Giao lưu văn hóa thiền Việt – Hàn 2026 tại chùa Tam Chúc

28 sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ đầu tiên tại chùa Tam Chúc (Ảnh: Fair Travel Korea)

Chương trình do Hiệp hội Thanh thiếu niên Moonsoo trực thuộc chùa Woljeongsa – Tổng tự của Giáo khu 4 thuộc Phái Phật giáo Tào Khê (Hàn Quốc) và chùa Tam Chúc (Việt Nam) tổ chức, với sự điều phối của Tổ chức Fair Travel Korea (Hàn Quốc).

Trong hành trình 6 ngày 5 đêm, 15 sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH) cùng 13 thành viên Hàn Quốc đã tham gia các hoạt động thiền định, giao lưu văn hóa và khám phá lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Tại chùa Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình), các bạn đã được trải nghiệm thiền luyện khí công, thiền trên thuyền, thiền trà dưới sự hướng dẫn của Tổ chức Temple Stay Việt Nam, cùng hoạt động thiền ứng dụng trong đời sống dưới sự hướng dẫn của sư thầy Sik Hwal (chùa Woljeongsa). Bên cạnh đó, workshop về sự thấu hiểu lẫn nhau cũng tạo cơ hội để các bạn chia sẻ quan điểm, giá trị sống và cùng nhau giải quyết các thử thách, qua đó nâng cao tinh thần hợp tác.

Các bạn sinh viên cùng Tổ chức Temple Stay Việt Nam tại Minh Không Đường - Chùa Tam Chúc (Ảnh: Fair Travel Korea)

Thực hành thiền luyện khí công (Ảnh: Fair Travel Korea)

Thực hành thiền Wolcheongsa (Ảnh: Fair Travel Korea)

Workshop giao lưu văn hóa giữa các bạn sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: Fair Travel Korea)

Ngoài các hoạt động thiền định, đoàn còn tham quan những địa danh tiêu biểu như Tràng An, Hoa Lư (Ninh Bình), Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đặc biệt, thông qua chương trình giao lưu tại USSH và các chuyến tham quan do sinh viên Việt Nam trực tiếp hướng dẫn, các bạn trẻ Hàn Quốc có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Tham quan văn hóa: Tràng An (Ảnh: Fair Travel Korea)

Tham quan văn hóa: Nhà tù Hỏa lò (Ảnh: Fair Travel Korea)

Tham quan văn hóa: Văn miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Fair Travel Korea)

Đoàn Hàn Quốc đến giao lưu, gặp mặt Ban Giám hiệu Trường KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội (Ảnh: Fair Travel Korea)

Trong ngày cuối cùng, các thành viên đã cùng thảo luận và thuyết trình với chủ đề “Thế giới hòa bình do chúng ta kiến tạo”. Dù có sự khác biệt về văn hóa và quan điểm sống, các bạn nhận ra nhiều điểm tương đồng trong những mối quan tâm thường ngày như định hướng tương lai, sở thích du lịch và mong muốn kết nối bạn bè trên cơ sở tôn trọng, đối thoại và không định kiến, thấu hiểu khi xảy ra mâu thuẫn và duy trì giao lưu sau chương trình.

Các bạn sinh viên thuyết trình theo nhóm về chủ đề “Thế giới hòa bình do chúng ta kiến tạo” (Ảnh: Fair Travel Korea)

Sư thầy Ji Woo - Giám đốc Hiệp hội Thanh thiếu niên Moonsoo chia sẻ: “Trải nghiệm thấu hiểu bản thân thông qua thiền định có thể trở thành sự khởi đầu để mỗi người biết lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt. Tiếp nối chương trình năm ngoái, chúng tôi hy vọng những cuộc gặp gỡ giữa thanh thiếu niên Việt Nam và Hàn Quốc sẽ trở thành nền tảng cho tình bạn bền vững và sự thấu hiểu lẫn nhau”.

Chương trình năm nay tiếp nối hoạt động giao lưu thiền Việt – Hàn được triển khai từ năm 2025. Tháng 6/2025, Hiệp hội Thanh thiếu niên Moonsoo đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với USSH, chùa Tam Chúc và Tổ chức Temple Stay Việt Nam, đặt nền móng cho các hoạt động giao lưu quốc tế. Tiếp đó, chương trình giao lưu văn hóa thiền Việt – Hàn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11/2025, trước khi các bạn sinh viên Việt Nam tiếp tục gặp gỡ thanh thiếu niên Nhật Bản, Thái Lan và các quốc gia Đông Á tại chùa Woljeongsa, Hàn Quốc vào tháng 12 cùng năm.

Năm nay, dự kiến từ ngày 14 đến 20/12/2026, các sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tái ngộ tại “Ngày hội giao lưu văn hóa thiền mùa đông” diễn ra tại chùa Woljeongsa (Pyeongchang) và khu vực Seoul, Hàn Quốc, với sự tham gia của thanh thiếu niên Nhật Bản và Philippines.

Cùng với các hoạt động thiền định, chương trình trải nghiệm văn hóa mùa đông Hàn Quốc, tham quan chợ truyền thống tại Pyeongchang, Gangneung và gặp gỡ những nhà sáng tạo địa phương để tìm hiểu đời sống văn hóa, giá trị xã hội của từng vùng.

Các bạn sinh viên đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ảnh: Fair Travel Korea)

Đại diện Hiệp hội Thanh thiếu niên Moonsoo cho biết: “Bước sang năm thứ ba, dự án đã phát triển từ hoạt động giao lưu thanh thiếu niên Hàn – Nhật thành chương trình kết nối các quốc gia Đông Á, đồng thời mở rộng tới thanh thiếu niên Mỹ và châu Âu. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng nền tảng giao lưu bền vững, để các bạn trẻ không chỉ gặp gỡ trong thời gian ngắn mà còn có thể đồng hành và khích lệ nhau trên hành trình trưởng thành”.

Được thành lập vào năm 2004, Hiệp hội Thanh thiếu niên Moonsoo đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục nhân cách, khám phá văn hóa nghệ thuật và giao lưu quốc tế nhằm hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thanh thiếu niên. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục kết hợp thiền định với giao lưu quốc tế, góp phần nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu biết thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt và thực hành các giá trị hòa bình, chung sống hài hòa.

Tác giả: Lanh Phạm