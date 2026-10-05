Giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phối hợp tại khu vực phía Nam, các đại biểu, ban tổ chức, tổ trọng tài, lực lượng huấn luyện viên, cổ động viên cùng gần 150 vận động viên đến từ 10 đơn vị (Phòng Cảnh vệ miền Nam; Cục chính trị (phía Nam) - Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Quản trị (phía Nam) Văn phòng Quốc hội; Hội trường Thống Nhất - Văn phòng Chính phủ; Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hồ Chí Minh; Công an phường Cầu Ông Lãnh; Công an phường Xuân Hòa; Đoàn phường Cầu Ông Lãnh.

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thao, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Phòng Cảnh vệ miền Nam mang trên mình nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng và các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ diễn ra tại các tỉnh, thành phía Nam. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầy tự hào đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đòi hỏi phải có thể lực dẻo dai, ý chí thép và tinh thần đồng đội gắn kết.

Lãnh đạo các đơn vị trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao.

Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Cảnh vệ miền Nam luôn đặc biệt chú trọng công tác rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào thể dục thể thao trong đơn vị phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa, môi trường rèn luyện ý chí, kỷ luật và trách nhiệm của người chiến sĩ Cảnh vệ trong thời kỳ mới.

Các đơn vị tham dự Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao.

Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao năm nay là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc, khỏe để phục vụ nhân dân”, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đây cũng là dịp để các đơn vị phối hợp giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Cảnh vệ “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Kỷ luật”; các tổ trọng tài điều hành công tâm, khách quan để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Lực lượng "cổ động viên" rất hào hứng, "máu lửa"...

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức thi đấu môn kéo co giữa 10 đơn vị. Sau các vòng thi gay cấn, hào hứng, Đội kéo co Phòng Cảnh vệ miền Nam đoạt giải Nhất, Đội kéo co Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đoạt giải Nhì…

Các đội thi với tinh thần sôi động, hết mình...

Theo kế hoạch Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, từ hôm nay 5/10 tới 9/10, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều môn thi khác như: Bóng bàn, bắn súng, bóng chuyền, pickleball với nhiều nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ…

Chiến thắng cuối cùng ở môn thi đầu tiên - kéo co thuộc về đội Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Dự kiến sáng 9/10, Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam sẽ tổ chức lễ bế mạc, trao giải các môn thi.