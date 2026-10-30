Giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nga và Belarus tại Hungary

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Ngày 28/10 (giờ địa phương), tại Trung tâm Văn hóa Nga ở Budapest, Hungary, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga và Đại sứ quán Belarus tổ chức chương trình giao lưu “Về miền ký ức chung - Giao lưu văn hóa Nga, Việt Nam và Belarus tại Hungary”.

Chương trình giao lưu là dịp để các cựu lưu học sinh Việt Nam ôn lại kỷ niệm học tập tại Liên Xô trước đây, trong đó có Nga và Belarus, giao lưu, gắn kết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nga và Belarus.

Tham dự chương trình có: Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, Đại sứ Liên bang Nga Evgeny Stanislavov, Đại sứ Belarus Uladzimir Ulakhovich, cán bộ của ba Đại sứ quán, đông đảo cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Nga, Belarus và bạn bè sở tại.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái bày tỏ trân trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây dành cho Việt Nam; xúc động nhắc lại rằng, ngay từ những năm 1950, trong lúc Việt Nam còn trải qua chiến tranh, chia cắt và nhiều khó khăn, Liên Xô đã dành nhiều học bổng, mở cửa các trường đại học và viện nghiên cứu để đón hàng vạn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập và nghiên cứu. Sau khi trở về nước họ đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh, hành trang mà các thế hệ lưu học sinh Việt Nam mang về từ Liên Xô không chỉ là những tấm bằng hay kiến thức chuyên môn, mà còn là tiếng Nga, sự hiểu biết về văn hóa, con người, tình cảm của thầy cô, bạn bè và những ký ức không thể phai mờ của một thời tuổi trẻ.

“Thời gian đã trôi qua, nhưng các thế hệ cựu lưu học sinh Việt Nam vẫn luôn là những ‘nhịp cầu sống’ của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Nga và Belarus”, Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định.

Bày tỏ trân trọng và rất cảm động trước tình cảm sâu đậm mà các thế hệ cựu lưu học sinh Việt Nam vẫn luôn dành cho nước Nga và nhân dân Nga, Đại sứ Liên bang Nga Evgeny Stanislavov nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sự gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc.

Đại sứ Liên bang Nga đánh giá cao vai trò của các cựu lưu học sinh Việt Nam trong việc gìn giữ tiếng Nga, văn hóa Nga và là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Ghi nhận đóng góp của các thế hệ lưu học sinh Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước Nga và quan hệ Việt Nam-Nga, Đại sứ Evgeny Stanislavov bày tỏ tin tưởng các thế hệ sinh viên sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Tại chương trình giao lưu, Đại sứ Belarus Uladzimir Ulakhovich đã chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm gắn bó của các thế hệ sinh viên Việt Nam từng học tập tại Minsk và các cơ sở đào tạo của Belarus.

Ông cho biết trong nhiều thập niên qua, Belarus đã đào tạo hơn 2.000 chuyên gia Việt Nam, trong đó có hơn 170 tiến sĩ; nhiều người sau khi trở về nước đã đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Với hơn 40 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hợp tác giữa hai nước đang tiếp tục được thúc đẩy trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi học thuật.

Đại sứ nhấn mạnh những mối quan hệ được hình thành từ giảng đường, ký túc xá và tình bạn giữa người dân hai nước là tài sản quý giá của quan hệ Việt Nam-Belarus cần được tiếp tục phát huy và trao truyền cho thế hệ trẻ.

Một tiết mục văn nghệ do các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Liên Xô trước đây biểu diễn tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Chia sẻ kỷ niệm đến Moskva học tập cách đây 40 năm, bà Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô và bạn bè Liên Xô đã tận tình giúp đỡ sinh viên Việt Nam. Bà nhấn mạnh, dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, tình thầy trò, tình bạn, tiếng Nga và tình yêu văn hóa Nga vẫn được các cựu lưu học sinh trân trọng gìn giữ; bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nga, Belarus.

Trong không khí thân tình và xúc động, các cựu lưu học sinh cùng ôn lại kỷ niệm về những năm tháng học tập, về những người thầy, người bạn Nga và Belarus, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và món ăn truyền thống của Việt Nam, Nga và Belarus.

Cuộc gặp góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nga và Belarus; đồng thời quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại Thủ đô Budapest, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.