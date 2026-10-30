Giao lưu văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam-Nga-Belarus qua những ký ức chung

Không khí chương trình giao lưu. (Nguồn: DSQ Việt Nam tại Hungary)

Đây là dịp để các cựu lưu học sinh Việt Nam ôn lại những năm tháng học tập tại Liên Xô trước đây, trong đó có các cơ sở đào tạo ở Nga và Belarus, đồng thời gặp gỡ, chia sẻ kỷ niệm và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, Đại sứ Liên bang Nga tại Hungary Evgeny Stanislavov, Đại sứ Belarus tại Hungary Uladzimir Ulakhovich, cán bộ của 3 Đại sứ quán, đông đảo cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Nga, Belarus cùng bạn bè sở tại.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái chia sẻ trong chương trình. (Nguồn: DSQ Việt Nam tại Hungary)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những sự giúp đỡ quý báu mà Liên Xô đã dành cho Việt Nam trước đây.

Đại sứ xúc động nhắc lại, từ những năm 1950, khi Việt Nam còn trải qua chiến tranh, chia cắt và nhiều khó khăn, Liên Xô đã cấp nhiều học bổng, mở cửa các trường đại học và viện nghiên cứu, tiếp nhận hàng vạn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập, nghiên cứu. Sau khi trở về nước, nhiều người đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Đại sứ Bùi Lê Thái, hành trang các thế hệ lưu học sinh Việt Nam mang về từ Liên Xô không chỉ có bằng cấp, kiến thức chuyên môn mà còn có tiếng Nga, sự hiểu biết về văn hóa, con người, tình cảm của thầy cô, bạn bè và những ký ức khó phai về thời tuổi trẻ. Dù thời gian đã trôi qua, các cựu lưu học sinh vẫn là những “nhịp cầu sống”, góp phần gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Nga và Belarus.

Đại sứ Nga tại Hungary Evgeny Stanislavov phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: DSQ Việt Nam tại Hungary)

Đại sứ Liên bang Nga Evgeny Stanislavov bày tỏ xúc động trước tình cảm sâu đậm mà các thế hệ cựu lưu học sinh Việt Nam dành cho nước Nga và nhân dân Nga. Ông nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sự gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc; đồng thời đánh giá cao vai trò của các cựu lưu học sinh trong việc gìn giữ tiếng Nga, văn hóa Nga và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lưu học sinh Việt Nam đối với sự phát triển của nước Nga và quan hệ song phương, Đại sứ tin tưởng các thế hệ sinh viên sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Belarus tại Hungary Uladzimir Ulakhovich phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: DSQ Việt Nam tại Hungary)

Về phần mình, Đại sứ Belarus Uladzimir Ulakhovich chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm gắn bó với các thế hệ sinh viên Việt Nam từng học tập tại Minsk và các cơ sở đào tạo của Belarus. Ông cho biết, trong nhiều thập niên qua, Belarus đã đào tạo hơn 2.000 chuyên gia Việt Nam, trong đó có hơn 170 tiến sĩ. Nhiều người sau khi trở về nước đã đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các cơ quan nhà nước, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp.

Với hơn 40 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi học thuật. Đại sứ Belarus nhấn mạnh những mối quan hệ được hình thành từ giảng đường, ký túc xá và tình bạn giữa nhân dân hai nước là tài sản quý giá, cần được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ.

Chia sẻ kỷ niệm về quãng thời gian học tập tại Moscow cách đây 40 năm, bà Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô và bạn bè Liên Xô đã tận tình giúp đỡ sinh viên Việt Nam.

Bà cho rằng, dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, tình thầy trò, tình bạn, tiếng Nga và tình yêu văn hóa Nga vẫn luôn được các cựu lưu học sinh trân trọng, gìn giữ; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nga và Belarus.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp con người và sự trân trọng những giá trị văn hóa riêng của mỗi quốc gia. (Nguồn: DSQ Việt Nam tại Hungary)

Trong không khí thân tình, xúc động, các cựu lưu học sinh cùng ôn lại những năm tháng học tập, những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè Nga và Belarus; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và món ăn truyền thống của Việt Nam, Nga và Belarus.

Chương trình góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nga và Belarus, đồng thời quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại thủ đô Budapest, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.