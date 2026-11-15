Giao lưu văn hóa Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Lào

Tham dự chương trình giao lưu có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Việt Nam; Bounthan Bounvilay - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào, Trưởng đoàn công tác Lào; Bùi Thế Cử, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác hai nước.

Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Duy Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, sở, ngành và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đây là hoạt động trong chương trình đón tiếp đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Lào tại Nghệ An, tiếp nối các nội dung trao đổi kinh nghiệm, giao lưu giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Các đại biểu hòa mình vào các điệu múa, hát đặc sắc tại chương trình giao lưu.

Trong không khí đầm ấm của buổi giao lưu, các đại biểu hai nước và tỉnh Nghệ An cùng gặp gỡ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Lào. Những giai điệu, điệu múa và cuộc giao lưu gần gũi đã tạo nên không gian văn hóa đầy tình hữu nghị, thể hiện sự gắn bó, tin cậy và tình cảm trân quý dành cho nhau.

Là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghệ An có nhiều dấu ấn lịch sử gắn với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Việc đón đoàn công tác Văn phòng Quốc hội hai nước tại Nghệ An không chỉ thể hiện tình cảm hiếu khách, sự trân trọng của địa phương đối với các đại biểu mà còn là dịp tiếp tục vun đắp nền tảng bền chặt của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Trước đó, đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào ở xã Anh Sơn; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tại xã Nam Đàn.