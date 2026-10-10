Giao lưu văn hoá, chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Đêm giao lưu văn hoá, văn nghệ góp phần chăm lo đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết với đồng bào Khmer.

Đêm giao lưu diễn ra sôi nổi với 13 tiết mục ca, múa và biểu diễn nghệ thuật Dù Kê, mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer.

Chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, giải trí của người dân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Khmer. Qua đó, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân.

Tiết mục Dù Kê do Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau biểu diễn tại đêm giao lưu.

Các điệu múa truyền thống Khmer được trình diễn, phục vụ đồng bào địa phương.

Tiết mục ca múa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân.

Dịp này, Công an tỉnh Cà Mau vận động các mạnh thường quân trao tặng 20 suất quà, 5 nồi cơm điện và 5 chiếc xe đạp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học. Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em học sinh vươn lên trong học tập, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng Công an đối với cộng đồng.

Hoà thượng Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, trao quà cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Trần Quốc Toàn, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Công an tỉnh luôn quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Trần Quốc Toàn, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu tại đêm giao lưu.

Đông đảo đồng bào Khmer Xã Hồ Thị Kỷ đến thưởng thức chương trình văn nghệ.

Thông qua hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ kết hợp chăm lo an sinh xã hội, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó với đồng bào Khmer, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương./.