Giao lưu trực tuyến trên Báo Hànộimới với Hoa hậu Việt Nam 2026 và các Á hậu

Đáp ứng sự mong đợi của độc giả và khán thính giả, sáng nay (9-11), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Từ “Miền hương sắc” đến hành trình cống hiến - Vẻ đẹp của tri thức và bản lĩnh trẻ”.

Chương trình có sự tham gia của nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026; Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền phong Phùng Công Sưởng và Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tuyến Tú

Chương trình là dịp để các khách mời chia sẻ những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình tham gia cuộc thi. Qua góc nhìn của Trưởng Ban tổ chức và câu chuyện của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, buổi giao lưu cũng mở ra những trao đổi về 4 giá trị cốt lõi mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Bên cạnh câu chuyện về hành trình đăng quang và dự định phía trước, chương trình dành thời gian trao đổi với các khách mời về tình yêu Hà Nội, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và vai trò của người trẻ trong việc lan tỏa những nét đẹp Việt Nam, hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia chương trình giao lưu với chủ đề “Từ “Miền hương sắc” đến hành trình cống hiến - Vẻ đẹp của tri thức và bản lĩnh trẻ”. Ảnh: Tuyến Tú

Với không khí cởi mở và gần gũi, chương trình mang đến cho độc giả góc nhìn đa chiều về hành trình học tập, rèn luyện và khẳng định bản thân của thế hệ trẻ, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp gắn với tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Tự hào về hành trình của Hoa hậu Việt Nam

Nhìn lại hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi cho biết, từ khi khởi động vào tháng 5 đến đêm chung kết tối 7-11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Sơn, thành phố Hải Phòng, cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Điều khiến ông ấn tượng là hình ảnh một thế hệ thí sinh trẻ năng động, giàu kiến thức, kỹ năng sống và có tấm lòng nhân ái.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi trao đổi tại chương trình. Ảnh: Tuyến Tú

Với ông, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đêm chung kết là giây phút công bố Top 3, đặc biệt khi tên Hoa hậu Việt Nam 2026 được xướng lên. Tuy nhiên, ý nghĩa của cuộc thi còn vượt ra ngoài những danh hiệu được trao trong một đêm. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi gắn bó với lịch sử 73 năm của Báo Tiền Phong, đồng thời có mối liên hệ với hành trình của tổ chức Đoàn Thanh niên qua nhiều thế hệ.

“Các bạn hôm nay đã trở thành một thành phần hết sức quan trọng trong hành trình lịch sử đó của chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong khởi xướng, duy trì và phát triển đến ngày hôm nay”, ông chia sẻ.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, những người đẹp được vinh danh tại cuộc thi sẽ tiếp tục góp phần viết nên chặng đường mới của Hoa hậu Việt Nam. Điều ông mong muốn là hình ảnh và những giá trị mà các thí sinh thể hiện trong cuộc thi sẽ được lưu giữ lâu dài trong lòng công chúng, gắn với trách nhiệm và những đóng góp thiết thực sau đăng quang.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: Mong muốn hoàn thành tốt sứ mệnh của người đương nhiệm

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đêm chung kết, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho biết, đó chính là giây phút tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất. Dù đã trải qua quá trình chuẩn bị và nhiều vòng thi, cô vẫn bất ngờ, bồi hồi khi trở thành người được lựa chọn cho danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trao đổi tại chương trình. Ảnh: Tuyến Tú

“Thực sự khoảnh khắc ấy em cảm thấy vô cùng bồi hồi và ngỡ ngàng khi mình là người được lựa chọn cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Em mong rằng mình có thể hoàn thành thật tốt trách nhiệm và sứ mệnh của một hoa hậu”, Yến Trang bày tỏ.

Với người đẹp Hà Nội, niềm vui đăng quang đi cùng ý thức về chặng đường mới phía trước. Danh hiệu mở ra những cơ hội, đồng thời đặt lên vai cô trách nhiệm với công chúng và cộng đồng. Yến Trang mong muốn có thể tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Tổ chức và tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Cũng trong buổi giao lưu, khi nhắc đến những khoảnh khắc phía sau sân khấu, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh dành nhiều tình cảm cho ê-kíp đã đồng hành cùng các thí sinh. Bên cạnh giây phút được gọi tên vào Top 3 và nhận danh hiệu Á hậu 1, cô nhớ nhất sự hỗ trợ tận tình của các thành viên Ban Tổ chức, đội ngũ trang điểm, làm tóc và những người luôn tất bật phía sau cánh gà để các thí sinh có thể xuất hiện chỉn chu trên sân khấu. Khánh Linh gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng, đồng hành và tạo điều kiện để cô có cơ hội thể hiện bản thân.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia giao lưu. Ảnh: Tuyến Tú

Trong khi đó, Á hậu 2 Lê Phương Nghi nhìn nhận danh hiệu là một dấu mốc quan trọng trên hành trình tuổi trẻ. Người đẹp đến từ Gia Lai cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi được ghi nhận, đồng thời xem đây là động lực để tiếp tục học hỏi, trưởng thành và cống hiến nhiều hơn trong thời gian tới.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang: Trưởng thành qua từng thử thách

Chia sẻ tại chương trình giao lưu trực tuyến, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cho biết, khi mới bước vào cuộc thi, cô còn thiếu tự tin, chưa thực sự mạnh dạn trong giao tiếp và diễn đạt suy nghĩ trước mọi người. Những buổi phỏng vấn liên tục, lịch trình tập luyện cùng nhiều hoạt động nối tiếp nhau ban đầu khiến cô không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Tuy nhiên, chính môi trường rèn luyện với cường độ cao đã giúp Yến Trang từng bước thay đổi. Trong suốt cuộc thi, các thí sinh được tham gia nhiều lớp đào tạo về phong thái, trình diễn catwalk, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và rèn luyện thể hình. Qua từng buổi học, từng phần thi, người đẹp nhận thấy bản thân tiến bộ rõ rệt, từ sự tự tin, khả năng diễn đạt đến cách thể hiện trước đám đông.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trao đổi tại chương trình. Ảnh: Tuyến Tú

“Ngày đầu tiên, em chưa có được sự tự tin và cũng chưa thể nói năng lưu loát như bây giờ. Nhưng sau hành trình Hoa hậu Việt Nam, được tham gia các lớp đào tạo về phong thái, catwalk, kỹ năng và ứng xử, em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều”, Yến Trang chia sẻ.

Với Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, điều khiến Yến Trang tự hào sau cuộc thi là sự thay đổi của chính mình. Nhìn lại những hình ảnh từ những ngày đầu đến đêm chung kết, Yến Trang mong khán giả có thể cảm nhận được sự cố gắng và nỗ lực mà bản thân đã dành cho hành trình này. Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026 vì vậy cũng là dấu mốc ghi nhận quá trình học hỏi, rèn luyện và vượt qua những giới hạn của cô gái trẻ đến từ Hà Nội.

Hoa hậu Việt Nam giúp tôi bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá bản lĩnh và sự tự tin

Chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi Hoa hậu, Á hậu 2 Phương Nghi cho biết: “Nếu được quay trở lại những ngày đầu đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em muốn gửi lời cảm ơn đến bản thân vì đã cố gắng và nỗ lực hết mình trong hành trình vừa qua. Em thật sự rất trân quý cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bởi nơi đây đã giúp em bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình”.

Á hậu 2 Phương Nghi chia sẻ. Ảnh: Tuyến Tú

Á hậu 2 Lê Phương Nghi cho biết, cô bắt đầu học đàn piano từ năm lớp 3, nhưng phải đến ngày đầu tiên bước vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi mới có cơ hội trình diễn trước rất nhiều người, từ Ban tổ chức đến các bạn thí sinh.

“Lúc đó, em cũng cảm thấy hơi run. Tuy nhiên, khi vượt qua được sự hồi hộp và hoàn thành phần trình diễn, em cảm thấy rất tự hào. Em cảm ơn cuộc thi đã trao cho mình cơ hội để khám phá, rèn luyện bản lĩnh và tìm thấy sự tự tin của bản thân”, Phương Nghi chia sẻ.

Những giá trị đẹp của thế hệ thí sinh hôm nay: Bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái

Trước câu hỏi, điều gì ấn tượng nhất ở 3 thí sinh đăng quang, với vai trò Trưởng Ban tổ chức và Trưởng Ban Giám khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: Các bạn trẻ tham gia cuộc thi năm nay đã mang đến nhiều điều bất ngờ, khiến Ban Tổ chức và Ban Giám khảo thực sự ấn tượng. Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở những khoảnh khắc các bạn được xướng tên hay vinh danh, mà còn ở cả một quá trình trưởng thành xuyên suốt cuộc thi.

“Ngay từ khi các bạn nộp hồ sơ, trải qua từng vòng thi, chúng tôi đã nhận thấy sự tiến bộ rất rõ rệt. Điều đó cho thấy các thí sinh luôn có tinh thần nỗ lực, cầu thị và không ngừng học hỏi. Để làm được điều đó, bên cạnh sự cố gắng, các bạn còn cần có đức tính khiêm nhường. Chỉ trong một thời gian ngắn, các thí sinh đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và cả những người bạn cùng trang lứa. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần học hỏi và ý chí vươn lên của các bạn.

Điều thứ hai khiến chúng tôi ấn tượng là mỗi thí sinh đều tỏa sáng với những giá trị tốt đẹp của người con gái Việt Nam, đặc biệt là lòng nhân ái. Đây là phẩm chất vô cùng quan trọng, đôi khi ẩn sâu bên trong mỗi con người và không phải lúc nào cũng dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài.

Trưởng Ban tổ chức và Trưởng Ban Giám khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ. Ảnh: Tuyến Tú

Bên cạnh nhan sắc, chúng tôi đặc biệt trân trọng tấm lòng, tình cảm và sự rung động của các bạn trước những vấn đề của xã hội, nhất là hoàn cảnh của những người yếu thế, trẻ em mồ côi, người cao tuổi neo đơn. Qua đó, có thể thấy thế hệ trẻ hôm nay được trang bị nền tảng tri thức tốt, nhưng vẫn gìn giữ được những nét đẹp truyền thống vô cùng quý giá của người con gái Việt Nam: Sự nhân hậu, biết quan tâm, chăm lo cho người khác và luôn hướng tới những việc làm có ích cho cộng đồng. Đó là những phẩm chất mà chúng tôi nhận thấy ở các thí sinh nói chung, đặc biệt là những cô gái được vinh danh trong cuộc thi”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Theo Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, đăng quang chỉ là một khoảnh khắc, đồng thời mở ra một chặng đường phía trước không hề dễ dàng. Thậm chí, chặng đường ấy có thể đặt ra nhiều áp lực và thử thách hơn, đòi hỏi các người đẹp phải có thêm bản lĩnh, trí tuệ và không ngừng nuôi dưỡng lòng nhân ái. Đó chính là những nền tảng để các bạn có đủ sức mạnh, bản lĩnh và tri thức vượt qua những thử thách phía trước.

Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến - Bốn giá trị cốt lõi làm nên vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam

Về kỳ vọng của Ban tổ chức với cuộc thi Hoa hậu năm nay khi đặt ra các giá trị gồm: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, đây là 4 giá trị cốt lõi mà cuộc thi kiên định theo đuổi. Khi nói về vẻ đẹp của người con gái, đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài, nhưng tôi cho rằng, như vậy chưa thể phản ánh toàn diện phẩm chất và giá trị của một người phụ nữ.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, đã là một cuộc thi nhan sắc thì đương nhiên phải quan tâm đến vẻ đẹp hình thể. Tuy nhiên, vẻ đẹp không đơn thuần được quyết định bởi những số đo hình thể. Đó còn là cảm nhận, là thần thái và khả năng tỏa sáng của mỗi thí sinh trước Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và công chúng. Quan trọng hơn, các bạn không chỉ thể hiện vẻ đẹp qua những tiêu chuẩn hình thể mà còn phải cho thấy được nét đẹp tỏa sáng từ bên trong tâm hồn.

Giá trị thứ hai là văn hóa. Một người con gái biết yêu những giá trị truyền thống, yêu quê hương, đất nước, thấm nhuần những giá trị ấy qua lời ca, tiếng hát, văn học, hình ảnh và lịch sử dân tộc sẽ được nuôi dưỡng trong dòng chảy văn hóa ngàn năm. Chính chiều sâu văn hóa ấy góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách và làm nên vẻ đẹp của mỗi người. Theo tôi, vẻ đẹp bên ngoài cũng được nuôi dưỡng từ chính những giá trị văn hóa sâu thẳm bên trong mỗi con người.

Nhà báo Phùng Công Sưởng trả lời. Ảnh: Tuyến Tú

Giá trị thứ ba là trí tuệ. Chúng ta đang sống trong một môi trường phát triển mạnh mẽ về khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, kinh tế và các lĩnh vực nhân văn. Cơ hội tiếp cận tri thức ngày càng rộng mở, không chỉ thông qua tiếng Anh mà còn nhiều ngôn ngữ khác. Vì vậy, các thí sinh cần có đủ kiến thức, khả năng tiếp nhận những nguồn tri thức mới và quan trọng hơn là biết chuyển hóa kiến thức thành những giá trị thiết thực.

“Chúng tôi mong muốn các bạn biết sử dụng nhan sắc như một lợi thế, một sức ảnh hưởng để tạo dựng sự nổi tiếng và những cơ hội phát triển nghề nghiệp. Khi kết hợp với tri thức và chiều sâu văn hóa, các bạn sẽ có thêm điều kiện, cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Trên hết, các bạn có thể trở thành những hình mẫu đẹp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đó cũng là hình ảnh người con gái mà cuộc thi hướng tới: Một vẻ đẹp toàn diện, không chỉ được đánh giá qua hình thức bên ngoài hay những số đo hình thể, mà còn được tạo nên từ những giá trị sâu bên trong”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Bản lĩnh sân khấu và khả năng diễn đạt là những tố chất quan trọng để phát triển trong lĩnh vực truyền hình

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, các thí sinh năm nay để lại cho ông những ấn tượng rất mạnh mẽ, đặc biệt ở sự tự tin, khả năng diễn đạt và bản lĩnh trước đám đông.

“Chúng ta có thể thấy, khi đứng trước một lượng lớn công chúng, trước truyền thông, báo chí và những người có kinh nghiệm, trong đó có nhiều nhà báo kỳ cựu, các bạn vẫn thể hiện được sự tự tin và bản lĩnh của mình. Tôi cho rằng, đây là một tố chất rất đáng ghi nhận.

Bản lĩnh không chỉ thể hiện ở những thời điểm thuận lợi mà còn được bộc lộ rõ nhất khi mỗi người đối diện với khó khăn, sự cố hoặc những sai sót. Điều quan trọng là các bạn dám nhìn nhận vấn đề, dám nhận lỗi để khắc phục và sửa chữa. Qua cuộc thi, chúng tôi nhận thấy các thí sinh có khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh, không dễ dàng bị mất tinh thần trước những tình huống bất ngờ”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Lấy một ví dụ rất đáng nhớ, trong đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ, người đẹp Khánh Linh là thí sinh duy nhất gặp sự cố bị ngã. Tuy nhiên, ngay sau đó, bạn đã nhanh chóng đứng dậy, lấy lại sự tự tin và tiếp tục phần trình diễn với thần thái hoàn toàn khác. Như chúng tôi vẫn nói, đó là tinh thần "ngã đâu, đứng đấy". Trong thời điểm khó khăn nhất, bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin và phong thái tỏa sáng trước khán giả. Nếu một người thiếu bản lĩnh, có thể sự cố ấy sẽ khiến họ mất tinh thần, ảnh hưởng đến những phần thể hiện tiếp theo. Nhưng Khánh Linh đã vượt qua được tình huống đó, và chúng tôi đánh giá rất cao điều này.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cũng cho rằng, đối với cơ hội hợp tác với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, các bạn thí sinh đều có những năng khiếu nhất định, trong đó nổi bật là khả năng diễn đạt và thể hiện trước đám đông. Đây là những tố chất quan trọng đối với người làm công việc dẫn chương trình, biên tập viên và hoạt động trong lĩnh vực truyền hình.

“Để phát triển thành những người làm nghề chuyên nghiệp, các bạn cần được đào tạo, rèn luyện và trau dồi thêm các kỹ năng chuyên môn. Nhưng với những tố chất đã thể hiện, tôi tin rằng nếu được định hướng và đào tạo bài bản, các bạn hoàn toàn có thể trở thành những gương mặt triển vọng. Biết đâu trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại các bạn trên sóng truyền hình Hà Nội”, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh: Mang bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh hiện là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Khánh Linh từng tốt nghiệp trung học phổ thông với thành tích thủ khoa, nhận học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ. Trong quá trình học tập, Khánh Linh có tên trong Dean’s List dành cho nhóm 5% sinh viên xuất sắc của ngành, đồng thời đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh. Ảnh: Tuyến Tú

Chia sẻ tại chương trình giao lưu trực tuyến, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cho rằng, những kiến thức, thành tích học tập và khả năng ngoại ngữ là nền tảng để người trẻ tự tin bước ra thế giới, mở rộng cơ hội phát triển và đóng góp bằng chính năng lực của mình. Tuy nhiên, hành trình hội nhập cần song hành với ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc Việt Nam.

Khánh Linh nhìn nhận bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, tiếp tục hoàn thiện. Những thành tích đã đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực cùng sự hỗ trợ, dẫn dắt từ thầy cô và những người đồng hành. Cô xem đó là nền tảng để tiếp tục phát huy kiến thức, khả năng ngoại ngữ và hiện thực hóa những dự định trong tương lai.

Theo Á hậu 1, người trẻ khi bước ra môi trường quốc tế cần mang theo những giá trị tốt đẹp của dân tộc như truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, tinh thần lá lành đùm lá rách. Đặc biệt, cô bày tỏ niềm tự hào về tinh thần đoàn kết, gắn bó đã góp phần làm nên nền độc lập, hòa bình của đất nước.

“Chúng ta nên phát huy lòng yêu nước mãnh liệt, thể hiện tình yêu ấy qua tài năng, khả năng của mình; tự tin khẳng định bản thân ở những quốc gia, những nơi mình đến, đồng thời giữ gìn bản sắc của người Việt Nam”, Khánh Linh chia sẻ.

Với Á hậu 1, hội nhập là cơ hội để tiếp thu tri thức, học hỏi những điều tiến bộ từ thế giới, đồng thời giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đó cũng là cách người trẻ góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước bằng chính năng lực và hành động của mình.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi: Chủ động để cân bằng học tập và cuộc sống

Đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi cho biết, tri thức luôn là điều cô yêu thích và muốn theo đuổi lâu dài. Để vừa hoàn thành việc học, vừa tham gia một cuộc thi kéo dài với nhiều hoạt động, người đẹp xác định sự chủ động trong lập kế hoạch là yếu tố quan trọng.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi chia sẻ. Ảnh: Tuyến Tú

Phương Nghi có thói quen xây dựng kế hoạch công việc theo từng ngày, đồng thời nhìn xa hơn theo tuần để xác định thứ tự ưu tiên. Cách làm này giúp cô chủ động phân bổ thời gian, tránh để các nhiệm vụ chồng chéo và duy trì sự cân bằng giữa học tập với những trải nghiệm bên ngoài.

Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi vẫn duy trì việc trau dồi kiến thức, đồng thời dành tâm sức cho các phần thi và hoạt động của cuộc thi. Cô mong muốn mỗi trải nghiệm đều được thực hiện với sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Em nghĩ mỗi người cần chủ động sắp xếp công việc, biết ưu tiên điều gì trong từng thời điểm. Với em, điều quan trọng là học ra học, chơi ra chơi để có thể cân bằng cuộc sống và đạt được những kết quả học tập tốt nhất”, Phương Nghi chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, Á hậu 2 cho rằng người trẻ cần xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch phù hợp và nghiêm túc với những lựa chọn đã đặt ra. Khi biết phân bổ thời gian và tập trung cho từng công việc, mỗi người có thể theo đuổi nhiều mối quan tâm, tích lũy thêm trải nghiệm mà vẫn giữ được nền tảng học tập.

Nhà báo Phùng Công Sưởng: Bản lĩnh, trung thực và tinh thần cầu thị làm nên giá trị người đẹp

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, điểm đáng ghi nhận ở Nguyễn Yến Trang cũng như các thí sinh năm nay là sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần dám vượt qua giới hạn của bản thân. Trong số 400 hồ sơ gửi về cuộc thi, mỗi cô gái đều phải có đủ quyết tâm để bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với những thử thách và thể hiện khả năng của mình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ về cuộc thi. Ảnh: Tuyến Tú

Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho rằng, ở độ tuổi 18-20, nhiều bạn trẻ vẫn còn tâm lý e dè, ngại bày tỏ quan điểm hoặc chưa đủ tự tin để xuất hiện trước đám đông. Bởi vậy, quyết định đăng ký tham gia một cuộc thi có tiêu chí tuyển chọn khắt khe như Hoa hậu Việt Nam đã là bước đi thể hiện sự chủ động và dũng cảm. Sự tự tin ấy cần được nuôi dưỡng bằng quá trình chuẩn bị nghiêm túc, cùng những nỗ lực rèn luyện và khát vọng khẳng định bản thân.

“Chúng tôi muốn ghi nhận các bạn là một thế hệ trẻ rất tự tin, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Hoa hậu chỉ có một, nhưng khi nộp hồ sơ, mỗi thí sinh đều tin mình có cơ hội tiến xa. Điều quan trọng là các bạn phải chủ động tạo cơ hội để những tài năng, thế mạnh và khát vọng của mình được thể hiện”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Bên cạnh sự tự tin, nhà báo Phùng Công Sưởng đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất trung thực và tinh thần cầu thị. Theo Trưởng ban tổ chức, Hoa hậu Việt Nam có những quy định nghiêm ngặt về tiêu chí nhan sắc tự nhiên, hồ sơ và quá trình tham gia cuộc thi. Thí sinh cần trung thực với bản thân, với Ban tổ chức; đồng thời có bản lĩnh để đón nhận những góp ý, nhìn ra hạn chế và nỗ lực khắc phục.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, các hoạt động trong suốt cuộc thi chính là môi trường để thí sinh bộc lộ rõ hơn tính cách, năng lực, điểm mạnh và những hạn chế của bản thân. Ban tổ chức không xem hạn chế là điều khiến một cô gái mất đi cơ hội trưởng thành. Điều đáng quý là thái độ của mỗi người trước những thiếu sót ấy: Biết lắng nghe, khiêm nhường và kiên trì hoàn thiện mình.

“Chúng tôi cần ở các bạn tinh thần cầu thị, khiêm nhường và luôn luôn học hỏi. Những người học hỏi được nhiều nhất, khiêm nhường nhất có lẽ cũng là những người tiến xa nhất, không chỉ trong đêm chung kết mà cả chặng đường sau đăng quang”, ông nhấn mạnh.

Từ góc nhìn đó, nhà báo Phùng Công Sưởng kỳ vọng Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sẽ tiếp tục giữ được sự tự tin, trung thực và tinh thần học hỏi đã thể hiện trong cuộc thi. Vương miện là một dấu mốc quan trọng, còn hành trình hoàn thiện bản thân và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng vẫn đang ở phía trước.