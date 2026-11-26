Các đại biểu dự hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, thành viên Tổ Giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo và giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Về phía đại biểu châu Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) có đồng chí Lạc Thụy Vinh, Phó Trưởng ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Trưởng đoàn công tác châu Văn Sơn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng quà Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc).

Đồng chí Lạc Thụy Vinh, Phó Trưởng ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) tặng quà Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Quang Minh nhấn mạnh: Quán triệt phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, những năm qua tỉnh Tuyên Quang và châu Văn Sơn đã tích cực phối hợp triển khai các chương trình hợp tác, giao lưu hữu nghị đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lần này giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, Việt Nam cùng với Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc chính là bước cụ thể hóa thực hiện các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang mong muốn: Hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất, tạo cơ hội và điều kiện cho cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ hai bên nghiên cứu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác; phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng của hai bên.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, thành viên Tổ Giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm, đồng chí Lạc Thụy Vinh, Phó Trưởng ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc nêu rõ: Chuyến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng lần này là bước cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác bồi dưỡng cán bộ được Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy hai địa phương ký kết ngày 10-2-2026 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Về phía Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn rất mong muốn được trao đổi kinh nghiệm về những định hướng có ý nghĩa chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là những kinh nghiệm tự đổi mới, tự hoàn thiện của Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Kết quả ban đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác tổ chức cán bộ…

Các đại biểu trao đổi bên lề tại hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, thành viên Tổ Giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng đã trao đổi một số điểm mới, tinh thần chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, Đại hội XIV đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trên 10 nội dung trọng tâm và 3 giải pháp đột phá. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Các định hướng chỉ đạo trọng tâm gồm: Hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực và thực hiện nguyên tắc một việc một cơ quan chủ trì. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển. Khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, né tránh, đùn đẩy và các "điểm nghẽn" trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chú trọng chất lượng phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân và địa bàn khó khăn; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…