Giao lưu, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Với chủ đề "Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội", chương trình được tổ chức trong không khí sôi nổi, kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với giao lưu, trao đổi, thi tìm hiểu pháp luật và sân khấu hóa các tình huống thực tiễn.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Trung đoàn Bộ binh 996

Điểm nhấn của chương trình là phần thi "Vòng quay pháp luật và Trợ lý AI", thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua các câu hỏi và tình huống, người tham gia được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Thanh niên; đồng thời nhận diện, trao đổi cách xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật thông qua những video mô phỏng bằng công nghệ AI. Hình thức tuyên truyền trực quan, có tính tương tác giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ chào mừng và nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình còn mang đến tiểu phẩm sân khấu hóa "Hiểu lầm thêm thắm tình quân dân". Thông qua những tình huống gần gũi với đời sống, tiểu phẩm lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, bảo vệ bí mật quân sự, phòng ngừa tảo hôn, nghiêm cấm săn bắt động vật trái phép và phòng, chống tệ nạn ma túy.

Tiết mục văn nghệ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Ảnh: Trung đoàn Bộ binh 996

Việc đưa các quy định pháp luật vào những tình huống cụ thể, kết hợp giữa kiến thức và hoạt động giao lưu đã tạo không khí hào hứng, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp thu, ghi nhớ và nâng cao ý thức chấp hành. Đồng thời, chương trình cũng tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và đại biểu địa phương trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực triển khai Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027".

Thông qua chương trình, Tiểu đoàn Bộ binh 1 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực trong đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, giữ vững nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.