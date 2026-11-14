Giao lưu thời trang và tri ân bạn bè, đối tác tại Nhà Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp tổ chức chương trình giao lưu thời trang. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân cùng gần 200 khách mời, gồm đại diện Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), ngoại giao đoàn, giới doanh nghiệp, các nhà thiết kế và bạn bè, đối tác.

Sự kiện cũng là dịp để Đại sứ và Phu nhân tri ân bạn bè, đối tác đã đồng hành trong nhiệm kỳ công tác tại Hoa Kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ những tình cảm, kỷ niệm sâu sắc trong thời gian công tác tại Washington và bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã góp sức vun đắp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại sứ nhấn mạnh, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2023 cùng những nỗ lực đưa khuôn khổ quan hệ mới vào thực chất có sự đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ đối tác, bạn bè ở cả hai nước.

Đại sứ trân trọng ghi nhận sự hợp tác của các cơ quan Chính phủ, sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ, cũng như vai trò của chính quyền các tiểu bang và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, giới học giả và các tổ chức trong thúc đẩy hợp tác song phương.

Đại sứ đặc biệt cảm ơn các đối tác đã kiên trì đồng hành trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng hữu nghị giữa hai nước; đồng thời đánh giá cao tình cảm, sự tin cậy và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và khách mời. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn tới bạn bè trong ngoại giao đoàn, các Đại sứ ASEAN và Nhóm Phu nhân, Phu quân ASEAN về tình cảm gắn bó, sự hỗ trợ lẫn nhau và những hoạt động chung nhằm tăng cường hiểu biết, quảng bá văn hóa các nước ASEAN tại Washington DC.

Nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong kết nối con người và nuôi dưỡng tình hữu nghị, Đại sứ chia sẻ: “Văn hóa như sợi tơ: Mảnh mai, tinh tế nhưng bền chặt, gắn kết nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ. Tối nay, cùng với Global Couture, chúng ta dệt thêm những sợi tơ vào bức tranh hữu nghị này”.

Trong tinh thần đó, chương trình giới thiệu các thiết kế của nhà thiết kế Lan Hương, mang đến cho khách mời cơ hội cảm nhận vẻ đẹp và sức sáng tạo của thời trang Việt Nam. Hoạt động góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà thiết kế và khách mời.

Quang cảnh buổi giao lưu. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Phát biểu tại sự kiện, bà Raysa González, nhà sáng lập Global Couture U.S., cảm ơn Đại sứ và Phu nhân về sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm và sự đồng hành dành cho chương trình; nhấn mạnh Global Couture hướng tới việc “xây dựng những nhịp cầu giữa các quốc gia, các nền văn hóa và con người” và trân trọng tình bạn với Đại sứ và Phu nhân, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp cho chặng đường sắp tới.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)