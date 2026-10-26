Giao lưu thơ nhạc nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng
Chiều 26/10, Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng phối hợp với Câu lạc bộ Thơ nhạc TP Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu thơ nhạc, chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.
Tại chương trình, hơn 20 tiết mục thơ nhạc ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, cùng những sáng tác về Hà Nội và xứ sở ngàn hoa Đà Lạt đã được các hội viên trong 2 câu lạc bộ biểu diễn.
Những lời ca, tiếng hát, điệu múa tuy giản dị, mộc mạc, gần gũi nhưng chứa đựng nhiều tình cảm đã mang đến không khí vui tươi, đoàn kết, thể hiện sự gắn bó nghĩa tình giữa những người con Hà Nội và Lâm Đồng.
Chương trình là dịp để hội viên 2 câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, đồng thời góp phần gìn giữ và vun đắp nghĩa tình tốt đẹp giữa 2 địa phương, được bồi đắp qua 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giao-luu-tho-nhac-nghia-tinh-ha-noi-lam-dong-471478.html