Giao lưu thơ nhạc nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng

Quang cảnh chương trình giao lưu thơ nhạc

Tại chương trình, hơn 20 tiết mục thơ nhạc ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, cùng những sáng tác về Hà Nội và xứ sở ngàn hoa Đà Lạt đã được các hội viên trong 2 câu lạc bộ biểu diễn.

Những lời ca, tiếng hát, điệu múa tuy giản dị, mộc mạc, gần gũi nhưng chứa đựng nhiều tình cảm đã mang đến không khí vui tươi, đoàn kết, thể hiện sự gắn bó nghĩa tình giữa những người con Hà Nội và Lâm Đồng.

Hội viên 2 câu lạc bộ biểu diễn văn nghệ

Chương trình là dịp để hội viên 2 câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, đồng thời góp phần gìn giữ và vun đắp nghĩa tình tốt đẹp giữa 2 địa phương, được bồi đắp qua 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.