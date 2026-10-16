Giao lưu thể thao, tặng áo dài cho 25 phụ nữ dịp 20/10

Ban Tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba ở từng môn thi đấu.

Ngày 15/10, Công an tỉnh An Giang đăng cai tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết hoạt động nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần; đồng thời tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tặng hoa và áo dài chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: bóng đá nam 5 người, pickleball và sút cầu môn nữ. Kết thúc thi đấu, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội và đôi vận động viên đạt thành tích ở từng môn.

Dịp này, Ban tổ chức tặng hoa và áo dài cho 25 phụ nữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và Tập đoàn Sun Group nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.