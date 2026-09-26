Giao lưu thể thao Khối Thi đua Kinh tế, Kỹ thuật thành phố

Hội thao quy tụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 6 sở, ngành trong Khối và các đơn vị tham gia.

Hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời tạo khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Hội thao năm nay tổ chức các nội dung thi: môn bóng đá nam, bóng đá nữ và bida. Trong đó, bóng đá nam thi đấu sân 7 người, bóng đá nữ sân 5 người; môn bida gồm các nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam và đơn nam. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, bảo đảm công bằng, an toàn.

Thông qua hội thao, các đơn vị có thêm điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Khối, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.