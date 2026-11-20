Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình trao hoa chúc mừng các đoàn tuyển tham gia giao lưu.

Đến dự có các đồng chí: Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Bùi Ngọc Quang, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng đông đảo các nhà báo, hội viên, phóng viên…

Các đại biểu dự khai mạc chương trình.

Chương trình giao lưu được tổ chức với 2 môn thể thao: Kéo co và Pickleball. Môn Kéo co có 3 đội tham gia thi đấu, mỗi đội gồm 8 người. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 3 đội Nhất, Nhì, Ba.

Thi đấu môn kéo co.

Thi đấu môn Pickleball.

Môn Pickleball có 16 vận động viên chia làm hai bảng A và B, thi đấu nội dung Đôi nam-nữ, chọn ra hai đôi vận động viên nhất, nhì mỗi bảng, sau đó thi đấu chéo, hai đội thắng giành quyền vào thi đấu chung kết, hai đội thua được trao đồng giải Ba. Sau một buổi chiều thi đấu với tinh thần thể thao nhiệt tình, cao thượng và quyết tâm cao giải đã chính thức khép lại.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba môn Kéo co.

Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các vận động viên thi đấu. Ở môn Kéo co: giải Nhất thuộc về Chi hội Phát thanh, truyền hình; Giải Nhì đội Liên quân (Chi hội Cơ quan thường trú TTX Việt Nam, Chi hội Tạp chí văn nghệ Ninh Bình, Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh); giải Ba Chi hội Báo.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đôi vận động viên môn Pickleball.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đôi vận động viên môn Pickleball.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các vận động viên môn Pickleball.

Môn Pickleball: Giải Nhất đôi vận động viên Ngọc Anh-Thanh Thúy; giải Nhì đôi Hoài Đức-Thùy Linh; đồng giải Ba gồm đôi Đại Nghĩa-Hải Yến và đôi Xuân Giang-Thanh Nga.

Đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải đồng đội cho các đoàn.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao “Giải Tập thể xuất sắc” cho 5 tập thể tham gia giải gồm: Chi hội Báo, Chi hội Phát thanh truyền hình, Chi hội Cơ quan thường trú TTX Việt Nam, Chi hội Tạp chí văn nghệ Ninh Bình, Chi hội Văn phòng Hội nhà báo tỉnh; trao giải Phong cách cho đôi vận động viên Lê Hồng Kỳ - Phan Thị Hiếu.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, nhà báo, hội viên, phóng viên, biên tập viên, người lao động đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh. Đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao; chăm lo, động viên đời sống tinh thần; nâng cao sức khỏe cho đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.