Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia Chương trình.

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu dự Chương trình.

Về đại biểu các tôn giáo có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Linh mục Nguyễn Hồng Phúc, Trưởng Ban Văn hóa và Đối thoại liên tôn, đại diện Tòa Giám mục Phát Diệm; linh mục Phạm Văn Toanh, Trưởng Ban Truyền thông - Văn hóa, đại diện Tòa giám mục Bùi Chu; Mục sư Nguyễn Ngọc Thành, Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hoành Nhị; đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành tặng quà và biểu trưng cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Đặc biệt, tham dự Chương trình giao lưu còn có 82 vận động viên là chức sắc của các tổ chức tôn giáo và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Chương trình.

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trong sức mạnh chung ấy, đồng bào các tôn giáo luôn là bộ phận không thể tách rời, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Thực tiễn cho thấy, sức mạnh của khối đại đoàn kết không chỉ được tạo dựng từ sự đồng thuận về mục tiêu, lý tưởng mà còn được bồi đắp từ sự gặp gỡ, sẻ chia, thấu hiểu và gắn bó trong đời sống hằng ngày.

Chính vì vậy, chương trình giao lưu không đơn thuần là một hoạt động rèn luyện sức khỏe hay thi đấu thể thao, mà còn là dịp để tăng cường sự giao lưu, củng cố tình đoàn kết giữa MTTQ với các tôn giáo, giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, giữa các tôn giáo với nhau. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Ninh Bình, với không gian phát triển rộng lớn hơn, sự đa dạng và phong phú hơn về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, việc tăng cường giao lưu, kết nối, vun đắp tình đoàn kết càng có ý nghĩa thiết thực.

Đồng chí mong rằng, từ những hoạt động gần gũi như giải thể thao hôm nay, mối quan hệ giữa MTTQ và các tổ chức tôn giáo sẽ ngày càng gắn bó; tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong mỗi cộng đồng, mỗi khu dân cư.

Để giải đấu thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức điều hành khoa học, chu đáo, bảo đảm an toàn; các trọng tài làm việc khách quan, công tâm; các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng; các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, văn minh.

Linh mục Nguyễn Hồng Phúc, Trưởng Ban Văn hóa và Đối thoại liên tôn, đại diện Tòa Giám mục Phát Diệm phát biểu hưởng ứng tại Chương trình.

Phát biểu hưởng ứng Chương trình, Linh mục Nguyễn Hồng Phúc, Trưởng Ban Văn hóa và Đối thoại liên tôn, đại diện Tòa Giám mục Phát Diệm khẳng định: Chương trình giao lưu kết hợp được cả hai lĩnh vực văn hoá và thể thao; đồng thời mở ra một chương mới đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các tổ chức tôn giáo trong địa bàn tỉnh mới. Linh mục cũng trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến tạo một sân chơi vừa có tầm rộng lớn, vừa có chiều sâu về hoạt động xã hội và chúc Chương trình giao lưu thành công, thắm tình thân hữu.

Các vận động viên tham gia thi đấu bóng bàn tại Chương trình.

Các vận động viên tham gia thi đấu cầu lông tại Chương trình.

Tại Chương trình, các vận động viên đã tham gia giao lưu 2 môn bóng bàn và cầu lông với các nội dung: cầu lông đôi nam trên 45 tuổi; cầu lông đôi nam dưới 45 tuổi; bóng bàn đôi nam trên 45 tuổi; bóng bàn đôi nam dưới 45 tuổi; bóng bàn đơn nam theo hình thức phân bảng, thi đấu loại trực tiếp, phân định các giải Nhất, Nhì, Ba và giải phong cách.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích thi đấu nội dung bóng bàn đôi nam trên 45 tuổi.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích thi đấu nội dung cầu lông đôi nam dưới 45 tuổi.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao trao giải phong cách cho các vận động viên.

Kết thúc Chương trình, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 5 giải phong cách cho 41 vận động viên các đoàn tham gia thi đấu.