Các vận động viên thi đấu môn Bóng bàn, nội dung đơn nam.

Các vận động viên tham gia chương trình giao lưu.

Chương trình giao lưu quy tụ gần 90 vận động viên (VĐV) đến từ các địa phương: Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Đoàn VĐV Ninh Bình tham gia với gần 40 VĐV.

Các vận động viên thi đấu môn Cầu lông, nội dung đơn nữ.

Các vận động viên thi đấu môn Cờ vua.

Các VĐV tham gia tranh tài ở nhiều môn, phù hợp với đặc thù vận động bao gồm: Cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ theo các hạng thương tật đứng thấp (SL), đứng cao (SU) và xe lăn); Bóng bàn (đơn nam, đôi nam gồm đứng thấp (SL), đứng cao (SU) và xe lăn); Cờ vua (hệ vận động); Kéo co đồng đội nam nữ phối hợp; Điền kinh với các nội dung: Chạy 100m nam, nữ; đua xe lăn 100m nam, nữ; nhảy xa 1 bước; đi bộ nhanh.

Kết thúc giao lưu, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đấu; trao giấy chứng nhận thành tích ở các nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội; tặng cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Thông qua các hoạt động giao lưu góp phần phát triển kỹ năng giao tiếp, củng cố tinh thần đồng đội và thắt chặt mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa các tổ chức hội NKT các tỉnh, thành phố. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò thiết thực của thể thao trong việc mở ra những cơ hội mới, bồi đắp nghị lực và khát vọng vươn lên cho mỗi NKT trên hành trình khẳng định giá trị bản thân.

Chương trình giao lưu thể thao của người khuyết tật năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình trong 2 ngày 28-29/10.