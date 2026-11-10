Giao lưu thanh thiếu niên Việt Nam-Hàn Quốc, lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên

Đoàn đại biểu Hàn Quốc cùng 20 đại sứ trẻ thuộc chương trình “Sihwa Lake Youth Ambassador 2026” tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Chương trình góp phần tăng cường kết nối thanh thiếu niên hai nước, lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Sự kiện do Hiệp hội Đối tác bền vững Hồ Sihwa, các Quỹ Thanh thiếu niên của ba thành phố Siheung, Ansan, Hwaseong và Tổ chức Korea Environment International (KEI) phối hợp Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức.

Chương trình năm nay kết nối hai khu vực sinh thái tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc: lưu vực Hồ Sihwa - mô hình phục hồi thủy văn, sinh thái tại Hàn Quốc và Vườn quốc gia Cúc Phương - vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa 20 đại sứ trẻ đến từ vùng Hồ Sihwa và 10 học sinh Trường trung học cơ sở Cúc Phương. Đây là lần đầu tiên các đối tác Hàn Quốc đưa học sinh đến giao lưu tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ tại buổi giao lưu. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương khẳng định, hơn sáu thập kỷ qua, đơn vị luôn chú trọng công tác bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường. Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm chung không có biên giới, trong đó giáo dục thế hệ trẻ là giải pháp quan trọng để gìn giữ tương lai.

Ông Nguyễn Văn Chính bày tỏ mong muốn, cuộc gặp gỡ sẽ không chỉ dừng lại ở một hoạt động tham quan, trải nghiệm mà trở thành khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài trong giao lưu thanh thiếu niên, học sinh hai nước, thông qua giáo dục môi trường rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cũng đánh giá cao những đóng góp của các đối tác Hàn Quốc đối với công tác bảo tồn tại Việt Nam, trong đó có việc Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc phối hợp trao trả, hồi hương 28 cá thể rùa về Việt Nam. Đây là minh chứng cho hiệu quả của hợp tác quốc tế trong bảo tồn thiên nhiên.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh hai nước tham quan các cơ sở cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã, tìm hiểu hoạt động chăm sóc các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm; tham quan Bảo tàng Cúc Phương và tìm hiểu những bài học kinh nghiệm về phục hồi chất lượng nước, hệ sinh thái Hồ Sihwa do các đại sứ trẻ Hàn Quốc chia sẻ.

Các đại biểu học sinh Hàn Quốc tham gia buổi giao lưu. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Bên cạnh hoạt động tìm hiểu kiến thức sinh thái, 30 học sinh Việt Nam và Hàn Quốc còn tham gia vẽ tranh với chủ đề môi trường, các hoạt động thể thao hữu nghị và giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Qua đó, các em có cơ hội chia sẻ hiểu biết, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị.

Đại diện Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương nhấn mạnh, giáo dục môi trường là một trong những trụ cột hoạt động của đơn vị. Những chương trình giao lưu quốc tế như vậy góp phần khơi dậy tình yêu thiên nhiên, hình thành ý thức và trách nhiệm bảo tồn trong thế hệ trẻ.

Sự kiện tại Vườn quốc gia Cúc Phương khép lại hành trình 4 ngày 3 đêm tại Việt Nam của Đoàn Đại sứ trẻ Hồ Sihwa 2026, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa Vườn quốc gia Cúc Phương và các tổ chức đối tác Hàn Quốc trong giáo dục môi trường, giao lưu thanh thiếu niên và bảo tồn đa dạng sinh học.