Ngay từ sáng sớm, sân thi đấu đã trở nên sôi động với sự có mặt của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến từ các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM). Những sắc áo thể thao, tiếng cổ vũ cùng những cái bắt tay thân tình đã tạo nên không khí hào hứng, gần gũi trong ngày hội giao lưu thể thao.

Khai mạc chương trình giao lưu Pickleball PETROVIETNAM 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn PETROVIETNAM, lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc, cùng đông đảo vận động viên và cổ động viên.

Chương trình quy tụ 132 vận động viên, tham gia tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và nội dung dành cho lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị. Đồng chí mong muốn các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của người lao động PETROVIETNAM, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Sôi nổi những trận cầu Pickleball, thắt chặt tình đoàn kết

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Công đoàn và các đơn vị ở các nội dung thi đấu, giao lưu.

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Trần Hồng Nam thi đấu tại chương trình.

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha tham gia thi đấu

Ở nội dung dành cho lãnh đạo, 6 cặp vận động viên được chia thành 2 bảng thi đấu. Sự góp mặt của đồng chí Trần Hồng Nam, Thành viên HĐTV PETROVIETNAM cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị đã mang đến những trận đấu hấp dẫn, thể hiện sự gần gũi, đồng hành của đội ngũ lãnh đạo với cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Những màn tranh tài gay cấn, thể hiện tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên.

Trên sân đấu, những pha bóng đẹp, các tình huống phối hợp ăn ý cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Sau mỗi trận đấu, những cái bắt tay, lời động viên và nụ cười thân thiện tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng.

Ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, các vận động viên đến từ 19 công đoàn trực thuộc đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, thể hiện tinh thần quyết tâm, sự phối hợp ăn ý và niềm đam mê thể thao. Dù thi đấu ở những nội dung khác nhau, các vận động viên luôn đề cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng đối thủ và giao lưu học hỏi.

Các cổ động viên chăm chú theo dõi, nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi đấu.

Đặc biệt, hình ảnh lãnh đạo và người lao động cùng tham gia tranh tài trên sân đấu đã tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, thân tình, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các cấp lãnh đạo và người lao động trong toàn Tập đoàn.

Lan tỏa văn hóa PETROVIETNAM

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026) và 35 năm thành lập Công đoàn PETROVIETNAM, chương trình mang ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Với thông điệp “Thể thao kết nối đội ngũ, lan tỏa văn hóa PETROVIETNAM: Một đội ngũ - Một mục tiêu”, chương trình góp phần bồi đắp tinh thần đồng đội, sự đồng lòng và trách nhiệm tập thể. Đây cũng là những giá trị gắn liền với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của các thế hệ người lao động PETROVIETNAM trong suốt hành trình xây dựng và phát triển.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc hạng mục lãnh đạo Tập đoàn.

Trao giải thưởng hạng mục lãnh đạo đơn vị.

Trao giải thưởng hạng mục đôi nữ.

Trao giải thưởng hạng mục đôi nam.

Trao giải thưởng hạng mục đôi nam nữ.

Trao giải chuyên đề cho các cá nhân xuất sắc.

Thông qua hoạt động giao lưu thể thao, Công đoàn PETROVIETNAM tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tập hợp đoàn viên, xây dựng môi trường làm việc tích cực, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Sau các vòng thi đấu sôi nổi, chương trình khép lại với Lễ trao giải, vinh danh những cặp vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Bên cạnh niềm vui chiến thắng, điều đọng lại là tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết và tình cảm thân tình giữa cán bộ, đoàn viên, người lao động các đơn vị.

Đại diện các công đoàn trực thuộc nhận hoa và Cúp lưu niệm tại chương trình.

Giao lưu Pickleball PETROVIETNAM 2026 đã góp phần lan tỏa tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, phát huy bản sắc văn hóa PETROVIETNAM, tạo thêm động lực để cán bộ, đoàn viên và người lao động đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới chặng đường phát triển mới của Tập đoàn.