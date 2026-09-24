Giao lưu Pickleball kết nối HĐND các xã, phường tỉnh Lào Cai

Quang cảnh chương trình giao lưu.

Hoạt động diễn ra tại sân Câu lạc bộ Pickleball, Nhà văn hóa Tổ 10 Cốc Lếu, phường Lào Cai, với các nội dung thi đấu giao lưu, gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Trong không khí vui tươi, sôi nổi, các vận động viên đã cùng nhau tranh tài, giao lưu trên tinh thần thể thao, đoàn kết.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các vận động viên.

Chương trình giao lưu không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cơ hội để đại biểu HĐND các xã, phường gặp gỡ, tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở.

Đồng thời, góp phần tạo không khí phấn khởi, gắn kết giữa các đơn vị, qua đó hướng tới tổ chức thành công Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các xã, phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm.

Các vận động viên cùng tranh tài, giao lưu trên tinh thần thể thao, đoàn kết.