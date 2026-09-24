Giao lưu Pickleball kết nối HĐND các xã, phường tỉnh Lào Cai
Chiều 24/9, tại phường Lào Cai diễn ra Chương trình giao lưu Pickleball giữa Thường trực HĐND các xã, phường trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và tạo không khí đoàn kết trước Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các xã, phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hoạt động diễn ra tại sân Câu lạc bộ Pickleball, Nhà văn hóa Tổ 10 Cốc Lếu, phường Lào Cai, với các nội dung thi đấu giao lưu, gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
Trong không khí vui tươi, sôi nổi, các vận động viên đã cùng nhau tranh tài, giao lưu trên tinh thần thể thao, đoàn kết.
Chương trình giao lưu không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cơ hội để đại biểu HĐND các xã, phường gặp gỡ, tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở.
Đồng thời, góp phần tạo không khí phấn khởi, gắn kết giữa các đơn vị, qua đó hướng tới tổ chức thành công Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các xã, phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giao-luu-pickleball-ket-noi-hdnd-cac-xa-phuong-tinh-lao-cai-post910272.html