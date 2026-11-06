Giao lưu nhân dân xã biên giới năm 2026

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2026), đồng thời hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; các hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố; Hội Khuyến học thành phố, các đơn vị tài trợ; lãnh đạo các xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập cùng đông đảo người dân địa phương.

Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Bình Phước. Ảnh: Quang Minh

Tại chương trình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Bình Phước với 9 thành viên. Ông Vũ Đức Sơn được tín nhiệm giữ chức Chi hội trưởng.

Tổ chức Saigon Children's Charity CIO, Công ty HS Hyosung Việt Nam và Frogsleep Việt Nam trao tặng dự án “Nâng cao chất lượng thư viện thân thiện và thúc đẩy văn hóa đọc cho học sinh Trường tiểu học Bù Gia Mập”. Ảnh: Quang Minh

Tổ chức Saigon Children's Charity CIO, Công ty HS Hyosung Việt Nam tặng học bổng cho học sinh Trường tiểu học Bù Gia Mập. Ảnh: Quang Minh

Đại diện các đơn vị tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: Quang Minh

Lãnh đạo các đơn vị tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quang Minh

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã vận động Tổ chức Saigon Children's Charity CIO, Công ty HS Hyosung Việt Nam và Frogsleep Việt Nam trao tặng dự án “Nâng cao chất lượng thư viện thân thiện và thúc đẩy văn hóa đọc cho học sinh Trường tiểu học Bù Gia Mập” tại phân hiệu thôn Đăk Mai; tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 180 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn ở hai xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập. Tổng trị giá các phần quà hỗ trợ gần 530 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập Trần Quang Bình đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các đơn vị tài trợ. Những hoạt động thiết thực này góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh và người dân vùng biên vươn lên trong cuộc sống.