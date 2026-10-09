Giao lưu nhân chứng lịch sử về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáu khách mời tham gia giao lưu, chia sẻ tại Hội thảo.

Dự Hội thảo có ông Inthavong Manithong, Tham tán Giáo dục - Văn hóa, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân chứng lịch sử và sinh viên Việt Nam, Lào.

Các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo tập trung làm rõ những dấu mốc trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, giá trị của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc và những đóng góp của các thế hệ quân tình nguyện, chuyên gia, nhân dân hai nước.

Các đại biểu cũng trao đổi về vai trò của giao lưu nhân dân, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ trong gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Trong chương trình, sáu khách mời là nhân chứng lịch sử, người làm công tác hữu nghị, đại diện Phật giáo, nhà trường và sinh viên Việt Nam, Lào tham gia giao lưu, chia sẻ những ký ức gắn bó với đất nước Lào, kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân và trách nhiệm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những câu chuyện, trải nghiệm thực tế tại buổi giao lưu góp phần giúp người tham dự hiểu rõ hơn về lịch sử quan hệ hai nước, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ, tiếp nối tình hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu, học tập và tìm hiểu văn hóa.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trao học bổng hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Trường Văn hóa Công an nhân dân I.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trao học bổng hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trao tặng 50 suất học bổng, tổng trị giá 50 triệu đồng, cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên.