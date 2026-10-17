Giao lưu khiêu vũ, dân vũ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tiết mục hát then "Sự nghiệp Hồ Chí Minh vĩ đại".

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công chức, viên chức, người lao động, thành viên các câu lạc bộ tham gia. Với những điệu vũ uyển chuyển, tiết mục dân vũ khỏe khoắn, sôi động, chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ.

Tiết mục múa "Gặp nhau giữa rừng mơ".

Không chỉ là sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, chương trình còn là dịp để cán bộ, hội viên giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần tự tin, năng động và sáng tạo của phụ nữ Điện Biên. Qua đó, khuyến khích chị em tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, chăm lo sức khỏe bản thân và gia đình.

Thông qua hoạt động, Hội LHPN tỉnh tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ thời đại mới có tri thức, sức khỏe, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đồng thời, thúc đẩy phong trào khiêu vũ, dân vũ phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.