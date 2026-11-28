Giao lưu văn nghệ tại chương trình. Ảnh: KHÁNH LINH

Tham dự chương trình có đại diện cơ quan ngoại giao Liên bang Nga, các tổ chức hữu nghị cùng lãnh đạo, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố.

Đây là dịp tổng kết công tác đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố trong năm 2026, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Năm 2026, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố Đà Nẵng ghi dấu nhiều hoạt động đổi mới, hướng đến kết nối giao lưu truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Với phương châm “Gắn kết, lan tỏa và kiến tạo”, Hội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giàu ý nghĩa như: tổ chức chương trình trải nghiệm gói bánh chưng dành cho cộng đồng người Nga đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán; phối hợp Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố tổ chức biểu diễn ballet “Romeo và Juliet” tại Nhà hát Trưng Vương nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng, thu hút hơn 1.400 khán giả.

Hội đã phối hợp các đối tác tổ chức triển lãm ảnh “Việt Nam dưới góc nhìn đa chiều”, giới thiệu 40 tác phẩm về thành phố Đà Nẵng tại Đại học quốc gia Baikal, tỉnh Irkutsk và một số trường đại học địa phương, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch Đà Nẵng, tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Đáng chú ý, bên cạnh giao lưu văn hóa, Hội còn phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thiết thực. Trong đó, Hội hỗ trợ kết nối giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng với Đại học Irkutsk và một số trường thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg; đồng thời vận động Tập đoàn Mắt quốc tế Việt - Nga xúc tiến dự án bệnh viện chuyên khoa mắt và phòng khám phục hồi chức năng tại Đà Nẵng với tổng vốn dự kiến 25 - 35 triệu USD, tạo hơn 250 việc làm.

Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến hợp tác về du lịch, đầu tư, thương mại và giáo dục - đào tạo cũng được triển khai tại Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ hai tổ chức ở Saint Petersburg