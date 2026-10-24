Giao lưu hữu nghị, chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào

Các đơn vị phối hợp khánh thành, bàn giao công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via. Ảnh: Đình Tiến

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Minh Long, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Lập; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Lập. Về phía Lào có đồng chí Bun Xung Xay Nha Vong, Phó Bí thư Huyện ủy Sê Pôn; đồng chí Kong Sạ Mảy Veng Chạ Lơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền huyện Sê Pôn.

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân hai bên biên giới cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Các đơn vị phối hợp khánh thành, bàn giao công trình nhà ăn nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú La Cồ. Ảnh: Đình Tiến

Các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Ảnh: Đình Tiến

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới, với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Các đơn vị phối hợp cũng khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, gồm công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via, cụm bản La Cồ; nhà ăn nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú La Cồ và 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào.

Dịp này, các đơn vị còn trao tặng 2 bộ bàn ghế ăn, 500 cuốn vở cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú La Cồ, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của các em.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tặng quà cho các cháu học sinh hai bên biên giới. Ảnh: Đình Tiến

Đại diện chính quyền huyện Sê Pôn và Đại đội Biên phòng 321 trao Giấy khen tặng tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị và bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Đình Tiến

Nhân dịp này, đại diện chính quyền huyện Sê Pôn và Đại đội Biên phòng 321 trao Giấy khen của chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet tặng tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập và các cá nhân, ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị và bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng; góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân hai nước. Qua đó, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.