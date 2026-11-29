Quang cảnh hội nghị.

Sau sáp nhập, Hội đồng họ Tạ tỉnh Phú Thọ đã kiện toàn tổ chức, kết nối các chi họ, tạo nên mạng lưới liên kết rộng khắp, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa con cháu trong dòng tộc.

Công tác tri ân tiên tổ, gìn giữ bản sắc văn hóa dòng họ tiếp tục được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh duy trì 10 từ đường thờ tổ tiên tại các chi họ. Các hoạt động giỗ tổ, tu bổ từ đường, chỉnh trang phần mộ, chắp nối gia phả và sưu tầm tư liệu lịch sử về các bậc tiền nhân được tổ chức thường xuyên, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức hướng về cội nguồn cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, công tác khuyến học, khuyến tài và vinh danh trí thức đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Dòng họ Tạ tỉnh Phú Thọ hiện có 2 vị tướng lĩnh, 2 giáo sư và 15 tiến sĩ; riêng năm 2026 có thêm một tiến sĩ thuộc chi tộc xã Liên Châu. Quỹ Khuyến học - Khuyến tài của dòng họ đã biểu dương, khen thưởng hàng trăm lượt học sinh đạt thành tích xuất sắc, đỗ đại học và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Một điểm nhấn của chương trình là giao lưu với chủ đề “Vươn tầm khát vọng”. Tại đây, các thế hệ đi trước và thế hệ trẻ có dịp gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện về hành trình lập thân, lập nghiệp, kinh nghiệm trong học tập, lao động và phát triển sự nghiệp.

Những bài học về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vươn lên của thế hệ cha anh trở thành nguồn động lực để thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống gia đình, dòng tộc.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội đồng họ Tạ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những giải pháp phát triển kinh tế, tăng cường kết nối doanh nhân họ Tạ, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới liên kết, tương trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng cộng đồng dòng họ không chỉ gắn bó về truyền thống mà còn phát triển mạnh mẽ về kinh tế, tri thức.

Ngoài ra, các hoạt động thăm hỏi, mừng thọ người cao tuổi, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì. Câu lạc bộ Doanh nhân họ Tạ tỉnh Phú Thọ bước đầu phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ nhau làm giàu và đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Các đại biểu Hội đồng họ Tạ Việt Nam.

Hội nghị giao lưu họ Tạ toàn quốc năm 2026 không chỉ là dịp thắt chặt tình đoàn kết giữa các chi họ mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong mỗi người con họ Tạ.

Từ nền tảng cội nguồn và những giá trị được các thế hệ vun đắp, tinh thần “Tiếp bước cha anh, vươn tầm khát vọng” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để con cháu họ Tạ trên cả nước đoàn kết, sáng tạo, phát triển kinh tế, đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.