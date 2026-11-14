Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia

Theo đó, đoàn dâng hương tưởng niệm tại Di tích Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (tỉnh Vĩnh Long) để hiểu thêm truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của người Việt Nam.

Các gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia viếng Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Giai đoạn 2026 – 2030, LĐLĐ TPHCM tiếp tục vận động rộng rãi đội ngũ đoàn viên, người lao động của thành phố nhận đỡ đầu, đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia; tổ chức nhiều hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, về nguồn.

Cùng với đó, thăm hỏi sinh viên Lào, Campuchia nhân các dịp lễ, tết cổ truyền của ba dân tộc (như Tết Nguyên đán, Tết Bunpimay của Lào, Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia…).

Chương trình thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Trong khuôn khổ chương trình, tại Khu du lịch Lan Vương (tỉnh Vĩnh Long), các sinh viên Lào, Campuchia giao lưu với gia đình Việt và trải nghiệm nhiều trò chơi như bơi thuyền, đạp xe, đi cầu dừa.

Đây là dịp để các em có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống của người dân Việt Nam thông qua những câu chuyện, bữa cơm thân mật...