Giao lưu giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia
Ngày 14-11, LĐLĐ TPHCM tổ chức Chương trình đồng hành “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” năm 2026, với sự tham gia của 250 thành viên gia đình Việt, sinh viên Lào, Campuchia.
Theo đó, đoàn dâng hương tưởng niệm tại Di tích Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (tỉnh Vĩnh Long) để hiểu thêm truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của người Việt Nam.
Giai đoạn 2026 – 2030, LĐLĐ TPHCM tiếp tục vận động rộng rãi đội ngũ đoàn viên, người lao động của thành phố nhận đỡ đầu, đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia; tổ chức nhiều hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, về nguồn.
Cùng với đó, thăm hỏi sinh viên Lào, Campuchia nhân các dịp lễ, tết cổ truyền của ba dân tộc (như Tết Nguyên đán, Tết Bunpimay của Lào, Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia…).
Trong khuôn khổ chương trình, tại Khu du lịch Lan Vương (tỉnh Vĩnh Long), các sinh viên Lào, Campuchia giao lưu với gia đình Việt và trải nghiệm nhiều trò chơi như bơi thuyền, đạp xe, đi cầu dừa.
Đây là dịp để các em có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống của người dân Việt Nam thông qua những câu chuyện, bữa cơm thân mật...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giao-luu-giua-cac-gia-dinh-viet-nam-voi-sinh-vien-lao-campuchia-post881748.html